به گزارش خبرنگار میراث آریا، در پی حمله موشکی اخیر رژیم صهیونیستی و وارد آمدن خسارات به بخشی از بناهای تاریخی استان البرز، روز دوشنبه، ۱۷ فرودین ماه سرهنگ آیت احمدی، فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به همراه نادر زینالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با حضور در محل، از نزدیک در جریان ابعاد این آسیب‌ها قرار گرفت.

در این بازدید، وضعیت پل خاتون و کاخ سلیمانیه به‌عنوان دو اثر آسیب‌دیده، به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت، بناهایی که بر اثر موج انفجار و تبعات ناشی از حمله، دچار خساراتی شده و در اولویت اقدامات فوری حفاظتی و تثبیتی قرار دارند.

در ادامه این بازدید، فرمانده یگان حفاظت از مخزن اداره‌کل میراث فرهنگی استان البرز نیز بازدید کرد؛ بخشی که خوشبختانه آسیبی از این حملات ندیده، اما به‌منظور اطمینان از وضعیت ایمنی، شرایط نگهداری آثار و آمادگی در برابر تهدیدات احتمالی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.

سرهنگ احمدی در حاشیه این بازدید، با اشاره به شرایط خاص کشور، بر تغییر ماهیت مأموریت‌های حفاظتی در وضعیت بحران تأکید کرد و گفت: در شرایط جنگی، صیانت از میراث فرهنگی به یک مسئولیت راهبردی در حفظ هویت ملی تبدیل می‌شود. ما با وضعیتی مواجه هستیم که هرگونه تعلل یا ناهماهنگی می‌تواند به از دست رفتن بخش‌هایی از حافظه تاریخی کشور منجر شود.

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه یگان حفاظت در چنین شرایطی وارد فاز عملیات ویژه می‌شود، افزود: در وضعیت بحران، اصل بر سرعت، دقت و هماهنگی است. ما باید همزمان چندین سناریو را مدیریت کنیم؛ از ارزیابی فوری خسارات و ایمن‌سازی محدوده‌ها گرفته تا پیش‌بینی تهدیدات ثانویه و جلوگیری از تشدید آسیب‌ها. این موضوع نیازمند یک فرماندهی یکپارچه و ارتباط مستمر میان سطوح ملی و استانی است.

این مسئول با تأکید بر اهمیت اقدام به‌موقع در ساعات اولیه پس از حادثه، خاطرنشان کرد: تجربه‌های پیشین در حوزه بحران به ما نشان داده که زمان در چنین شرایطی تعیین‌کننده است. هرچه فاصله میان وقوع حادثه و آغاز عملیات تثبیت و حفاظت کمتر باشد، احتمال نجات‌بخشی آثار تاریخی افزایش می‌یابد. به همین دلیل، تیم‌های ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شده و اقدامات اولیه را آغاز کردند.

او در ادامه، با اشاره به بازدید از مخازن نگهداری اشیای تاریخی، این بخش را از حساس‌ترین نقاط در شرایط بحرانی دانست و تصریح کرد: مخازن، قلب تپنده میراث فرهنگی هستند. کوچک‌ترین آسیب به این فضاها می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به مجموعه‌های تاریخی وارد کند. در این بازدید، وضعیت ایمنی مخازن به‌صورت ویژه بررسی و دستورالعمل‌های لازم برای افزایش ضریب حفاظت و کاهش ریسک‌های احتمالی صادر شد.

این مسئول همچنین با اشاره به ویژگی‌های بناهای تاریخی مورد بازدید، به اهمیت مضاعف حفاظت از آن‌ها اشاره کرد و گفت: آثاری مانند کاخ سلیمانیه نه‌تنها از نظر معماری و قدمت دارای ارزش هستند، بلکه بخشی از روایت تاریخی کشور را در خود جای داده‌اند. همچنین پل خاتون به‌عنوان یکی از عناصر شاخص میراثی، نیازمند توجه فوری برای جلوگیری از گسترش آسیب‌هاست.

فرمانده یگان حفاظت در بخش دیگری از سخنان خود، بر نقش هماهنگی بین‌بخشی تأکید کرد و افزود: در چنین شرایطی، هیچ دستگاهی به‌تنهایی قادر به مدیریت کامل بحران نیست. هم‌افزایی میان نهادهای مختلف، از نیروهای امدادی تا مجموعه‌های تخصصی میراث فرهنگی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. یگان حفاظت در این میان نقش حلقه اتصال و هماهنگ‌کننده را ایفا می‌کند.

احمدی در پایان با اشاره به تداوم روند ارزیابی‌ها، خاطرنشان کرد: بررسی‌های کارشناسی به‌صورت مستمر ادامه دارد و تیم‌های تخصصی در حال مستندسازی دقیق خسارات هستند. بر اساس این ارزیابی‌ها، اقدامات بعدی در حوزه مرمت اضطراری، تثبیت سازه‌ها و ارتقای سطح ایمنی بناها برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.

