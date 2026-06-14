فرزانه معدنکن مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز در حاشیه نشست مشترک با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا، با تشریح برنامهها و اولویتهای دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز در سال جاری، اظهارکرد: یکی از مهمترین محورهای فعالیت این دفتر، ایجاد زمینههای لازم برای حرکت روستاهای استان به سمت درآمدزایی پایدار و تقویت اقتصاد محلی است؛ موضوعی که نیازمند شناسایی دقیق ظرفیتهای هر منطقه و برنامهریزی متناسب با ویژگیهای بومی روستاهاست.
او با بیان اینکه توسعه روستایی دیگر نمیتواند تنها بر مبنای اقدامات عمرانی و خدماتی تعریف شود، افزود: در کنار توجه به زیرساختهای ضروری، باید به سمت فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی روستاها حرکت کنیم تا ساکنان این مناطق بتوانند از توانمندیهای موجود در محیط زندگی خود برای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد بهره بگیرند.
معدنکن با اشاره به تنوع ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی روستاهای استان البرز ادامه داد: نزدیکی برخی مناطق روستایی البرز به کلانشهرها، برخورداری از جاذبههای طبیعی، تنوع فرهنگی، پیشینه تاریخی و وجود تولیدات بومی، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری روستایی و ایجاد زنجیرههای اقتصادی جدید فراهم کرده است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز توسعه گردشگری روستایی را یکی از مسیرهای مهم برای تقویت اقتصاد مناطق کمتر برخوردار دانست و گفت: گردشگری زمانی میتواند به توسعه واقعی منجر شود که همراه با برنامهریزی، ایجاد زیرساخت، معرفی ظرفیتها و مشارکت مستقیم مردم محلی باشد. حضور گردشگران در روستاها میتواند علاوه بر رونق کسبوکارهای خرد، زمینه معرفی محصولات بومی و افزایش درآمد خانوارهای روستایی را فراهم کند.
او همچنین بر جایگاه صنایعدستی در اقتصاد روستاها تأکید کرد و افزود: صنایعدستی بخشی از هویت فرهنگی هر منطقه است و در عین حال میتواند به عنوان یک فعالیت اقتصادی کمهزینه و اشتغالزا مورد توجه قرار گیرد. حمایت از تولیدکنندگان محلی، کمک به معرفی محصولات و ایجاد مسیرهای مناسب برای عرضه این تولیدات، از جمله اقداماتی است که میتواند به تقویت این حوزه کمک کند.
این مسئول با اشاره به نقش دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاها در اجرای برنامههای توسعهای ابراز کرد: مدیریت روستاها زمانی موفق خواهد بود که ظرفیتهای واقعی هر منطقه شناسایی و بر اساس همان ظرفیتها برنامهریزی شود. شوراها و دهیاریها به دلیل ارتباط نزدیک با مردم، نقش مهمی در شناسایی فرصتها، جلب مشارکت عمومی و اجرای برنامههای توسعهای دارند.
معدنکن با بیان اینکه ایجاد درآمد پایدار یکی از مهمترین دغدغههای مدیریت روستایی است، تصریح کرد: وابستگی اقتصاد روستاها به منابع محدود و مقطعی نمیتواند پاسخگوی نیازهای آینده باشد و باید به سمت ایجاد فعالیتهایی رفت که ضمن حفظ منابع طبیعی و هویت فرهنگی، امکان درآمدزایی مستمر برای مردم فراهم کند.
او تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای بومی، حمایت از کارآفرینی روستایی و تقویت مشاغل مرتبط با گردشگری، صنایعدستی و تولیدات محلی، میتواند زمینه حضور بیشتر جوانان در روستاها را فراهم کرده و از خروج نیروی انسانی توانمند از این مناطق جلوگیری کند.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز با اشاره به اهمیت نگاه متوازن به توسعه شهری و روستایی گفت: توسعه پایدار زمانی محقق میشود که روستاها نیز در فرآیند رشد اقتصادی نقش فعال داشته باشند. روستاهای پویا میتوانند علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای اقتصادی استان، در حفظ سرمایههای اجتماعی و فرهنگی نیز نقشآفرینی کنند.
معدنکن در پایان تأکید کرد: هدف اصلی برنامههای دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز، تقویت توانمندیهای داخلی روستاها و فراهم کردن شرایطی است که مردم بتوانند با تکیه بر ظرفیتهای موجود، آینده اقتصادی بهتری برای خود و نسلهای بعدی رقم بزنند.
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