به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، بعداز ظهر روز شنبه، ۲۳ خردادماه در حاشیه نشست مشترک با فرزانه معدنکن، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز با اشاره به جایگاه ویژه روستاها در توسعه گردشگری استان اظهار کرد: بسیاری از روستاهای البرز به دلیل برخورداری از طبیعت متنوع، پیشینه تاریخی، آداب و رسوم محلی و ظرفیتهای فرهنگی، قابلیت تبدیل شدن به مقصدهای جذاب گردشگری را دارند، اما بهرهگیری از این ظرفیتها نیازمند فراهم کردن زیرساختهای لازم و حمایت از سرمایهگذاران و فعالان این حوزه است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز افزود: یکی از رویکردهای مهم این ادارهکل، حمایت از راهاندازی و توسعه اقامتگاههای بومگردی در مناطق روستایی است؛ چراکه این مراکز علاوه بر فراهم کردن امکان حضور گردشگران در محیطهای طبیعی و فرهنگی، میتوانند زمینه مشارکت مستقیم مردم محلی در فرآیند توسعه گردشگری را فراهم کنند.
او با بیان اینکه تسهیل فرآیندهای اداری یکی از مطالبات فعالان این حوزه است، ادامه داد: تلاش میکنیم با همکاری بخشهای مرتبط، مسیر صدور مجوزهای بومگردی را برای متقاضیان هموارتر کنیم تا افراد علاقهمند بتوانند با سرعت بیشتری ایدهها و طرحهای خود را به مرحله اجرا برسانند.
زینالی تصریح کرد: توسعه بومگردی تنها به ایجاد یک محل اقامت برای گردشگران محدود نمیشود، بلکه این حوزه میتواند زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی را در روستاها فعال کند؛ از عرضه محصولات بومی و صنایعدستی گرفته تا معرفی غذاهای محلی، آیینهای سنتی و سبک زندگی مناطق مختلف.
این مسئول با اشاره به اهمیت آموزش در مسیر توانمندسازی جوامع روستایی گفت: یکی دیگر از برنامههای حمایتی این ادارهکل، برگزاری دورهها و کلاسهای آموزشی رایگان صنایعدستی در روستاهای استان است تا علاقهمندان بتوانند مهارتهای لازم را فرا گرفته و از این ظرفیت برای ایجاد کسبوکارهای کوچک و پایدار استفاده کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز خاطرنشان کرد: صنایعدستی بخشی از هویت فرهنگی هر منطقه محسوب میشود و حمایت از هنرمندان و آموزش نسلهای جدید در این حوزه، علاوه بر حفظ میراث فرهنگی، میتواند فرصتهای اقتصادی تازهای برای خانوادهها بهویژه در مناطق روستایی ایجاد کند.
او تصریح کرد: بسیاری از هنرهای سنتی و تولیدات بومی، حاصل تجربه و دانش نسلهای گذشته هستند و اگر زمینه مناسب برای آموزش، تولید و عرضه این محصولات فراهم شود، میتوان شاهد رونق بیشتر این بخش و حضور پررنگتر محصولات صنایعدستی استان در بازارهای داخلی بود.
زینالی با اشاره به ظرفیتهای متنوع گردشگری البرز گفت: قرار گرفتن این استان در مجاورت پایتخت و برخورداری از مناطق طبیعی، تاریخی و فرهنگی متعدد، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری نزدیکمقصد ایجاد کرده است؛ ظرفیتی که میتواند با برنامهریزی اصولی و مشارکت مردم محلی، به شکلی پایدار مورد استفاده قرار گیرد.
او تأکید کرد: نگاه ما به توسعه گردشگری روستایی، نگاهی فقط اقتصادی نیست، بلکه این حوزه میتواند به حفظ هویت فرهنگی روستاها، جلوگیری از فراموشی برخی سنتها و تقویت ارتباط میان گردشگران و جوامع محلی کمک کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز بیان کرد: حضور گردشگران در روستاها زمانی میتواند آثار مثبت و ماندگاری داشته باشد که همراه با برنامهریزی، رعایت اصول توسعه پایدار و توجه به منافع ساکنان محلی باشد؛ از این رو حمایت از طرحهایی که مردم منطقه را در فرآیند گردشگری سهیم میکند، از اولویتهای این ادارهکل است.
این مسئول در پایان گفت: توسعه بومگردی، آموزش صنایعدستی و حمایت از فعالان فرهنگی و گردشگری، مجموعه اقداماتی است که میتواند به معرفی بهتر ظرفیتهای کمتر دیدهشده روستاهای البرز و ایجاد فرصتهای تازه برای رشد اقتصادی و اجتماعی این مناطق منجر شود.
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