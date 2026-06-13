به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجتالله عباسیان معاون گردشگری لرستان به همراه کارشناس گردشگری در راستای توسعه گردشگری روستایی و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی منطقه، روز شنبه 23 خردادماه جاری از روستای شباندر در بخش پاپی شهرستان خرمآباد بازدید کرد.
در این بازدید نشستهایی با ساکنان و فعالان محلی برگزار شد و ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی ناشی از توسعه گردشگری برای جوامع محلی تشریح شد. همچنین راهکارهای مشارکت مردم در ایجاد و توسعه زیرساختهای گردشگری، بهویژه اقامتگاههای بومگردی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عباسیان در ادامه با بازدید میدانی از بافت روستا، ساختمانها و بناهایی را که با بهرهگیری از مصالح بومی و شیوههای سنتی معماری احداث شدهاند، شناسایی و ارزیابی کرد. این بناها با هدف حفظ هویت معماری منطقه و فراهمسازی زمینه تبدیل آنها به اقامتگاههای بومگردی مورد بررسی قرار گرفتند.
توسعه اقامتگاههای بومگردی علاوه بر صیانت از میراث معماری و فرهنگی روستا، میتواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارهای محلی و رونق اقتصاد روستایی ایفا کند.
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