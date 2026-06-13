۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۸

شناسایی بناهای دارای معماری بومی در روستای شباندر برای تبدیل به اقامتگاه بوم‌گردی

شناسایی بناهای دارای معماری بومی در روستای شباندر برای تبدیل به اقامتگاه بوم‌گردی

معاون گردشگری لرستان، با حضور در روستای شباندر از توابع بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد، ضمن آگاه‌سازی جوامع محلی درباره مزایا و ظرفیت‌های صنعت گردشگری، روند شناسایی بناهای واجد ارزش معماری بومی و سنتی را برای تبدیل به اقامتگاه‌های بوم‌گردی مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجت‌الله عباسیان معاون گردشگری لرستان به همراه کارشناس گردشگری در راستای توسعه گردشگری روستایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی منطقه، روز شنبه 23 خردادماه جاری از روستای شباندر در بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد بازدید کرد.

در این بازدید نشست‌هایی با ساکنان و فعالان محلی برگزار شد و ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی ناشی از توسعه گردشگری برای جوامع محلی تشریح شد. همچنین راهکارهای مشارکت مردم در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، به‌ویژه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عباسیان در ادامه با بازدید میدانی از بافت روستا، ساختمان‌ها و بناهایی را که با بهره‌گیری از مصالح بومی و شیوه‌های سنتی معماری احداث شده‌اند، شناسایی و ارزیابی کرد. این بناها با هدف حفظ هویت معماری منطقه و فراهم‌سازی زمینه تبدیل آن‌ها به اقامتگاه‌های بوم‌گردی مورد بررسی قرار گرفتند.

توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی علاوه بر صیانت از میراث معماری و فرهنگی روستا، می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارهای محلی و رونق اقتصاد روستایی ایفا کند.

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کد خبر 1405032301979
محسن سلاح ورزی
دبیر مرضیه امیری

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