به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیمی فرماندار رومشکان، و حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌نیا، امام جمعه این شهرستان، با عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان روز پنجشنبه یکم مرداد ماه 1405، دیدار و درباره مهمترین ظرفیت های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهر گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان بر ضرورت شناسایی، معرفی و احیای ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان رومشکان و همچنین شناسایی و توسعه ظرفیت‌های صنایع‌دستی این شهرستان تأکید کرد و گفت: در شهرستان رومشکان چند پروژه اولویت‌دار در چارچوب برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه لرستان وجود دارد که مورد تأکید استاندار است. با رایزنی‌های انجام‌شده در وزارت میراث‌فرهنگی، مقرر شده است در کنار اعتبارات استانی، از محل اعتبارات ملی نیز اعتبار ویژه‌ای برای این پروژه‌ها اختصاص یابد.

در ادامه این دیدار، فرماندار رومشکان و امام جمعه شهرستان، بر ضرورت تخصیص و افزایش اعتبارات در حوزه‌های میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی و همچنین معرفی هرچه بهتر جاذبه‌های تاریخی و گردشگری شهرستان تأکید کردند.

سجاد عالیخانی، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، نیز در این نشست درباره شناسایی و پرورش استعدادهای هنری، توسعه رشته‌های صنایع‌دستی و اعتبارات این حوزه توضیحاتی ارائه کرد.

عالیخانی ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، صنایع‌دستی شهرستان رومشکان در چندین رشته هنری شاهد تحول و رونق چشمگیری باشد.

در پایان این دیدار، حسن‌پور با اشاره به درخواست‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان شهرستان رومشکان و با تأکید بر تلاش و پیگیری برای برآورد و تأمین اعتبارات مورد نیاز در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر همکاری و مساعدت اداره‌کل در این زمینه تأکید کرد.

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