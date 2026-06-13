۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۳

برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های بانوان در قزوین با حضور ۲۰۰ بانوی هنرمند

برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های بانوان در قزوین با حضور ۲۰۰ بانوی هنرمند

نمایشگاه توانمندی‌های بانوان با هدف حمایت از مشاغل خرد و خانگی هم‌زمان با هفته گرامیداشت صنایع‌دستی در مراسمی با مسئولان استانی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین گشایش یافت.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، هم‌زمان با هفته گرامیداشت صنایع‌دستی، نمایشگاه توانمندی‌های بانوان با هدف حمایت از مشاغل خرد و خانگی در مراسمی با حضور شهرام احمدپور معاون سیاسی‌امنیتی استانداری قزوین، مریم بیدخام مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری، مریم مهدوی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مسئولان استانی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین گشایش یافت.

این رویداد روز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ با هدف حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و هنری بانوان، ایجاد فرصت برای معرفی محصولات و توسعه بازار فروش تولیدات آنان با حضور ۲۰۰ بانوی هنرمند در حوزه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی فعالیت خود را آغاز کرده و زمینه مناسبی برای آشنایی شهروندان با ظرفیت‌های بانوان کارآفرین و هنرمند استان فراهم می‌کند.

در این نمایشگاه مجموعه‌ای از توانمندی‌ها، محصولات تولیدی، صنایع‌دستی و دست‌سازه‌های بانوان در معرض دید عموم قرار گرفته است.

این نمایشگاه تا ۲۴ خردادماه، همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ میزبان علاقه‌مندان است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032301944
فرزانه فتحی
دبیر مرضیه امیری

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