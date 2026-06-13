به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، هم‌زمان با هفته گرامیداشت صنایع‌دستی، نمایشگاه توانمندی‌های بانوان با هدف حمایت از مشاغل خرد و خانگی در مراسمی با حضور شهرام احمدپور معاون سیاسی‌امنیتی استانداری قزوین، مریم بیدخام مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری، مریم مهدوی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مسئولان استانی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین گشایش یافت.

این رویداد روز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ با هدف حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و هنری بانوان، ایجاد فرصت برای معرفی محصولات و توسعه بازار فروش تولیدات آنان با حضور ۲۰۰ بانوی هنرمند در حوزه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی فعالیت خود را آغاز کرده و زمینه مناسبی برای آشنایی شهروندان با ظرفیت‌های بانوان کارآفرین و هنرمند استان فراهم می‌کند.

در این نمایشگاه مجموعه‌ای از توانمندی‌ها، محصولات تولیدی، صنایع‌دستی و دست‌سازه‌های بانوان در معرض دید عموم قرار گرفته است.

این نمایشگاه تا ۲۴ خردادماه، همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ میزبان علاقه‌مندان است.

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