به گزارش خبرنگار میراثآریا، بهزاد احمدی فارسانی روز شنبه ۲۳ خرداد ماه جاری در حاشیه آیین افتتاح نخستین خانه صنایعدستی قم در گفتوگو با خبرنگاران، با تبریک هفته صنایعدستی و هنرهای سنتی به هنرمندان و فعالان این حوزه اظهار کرد: تا پایان امسال ۵ خانه صنایعدستی در استان با هدف توسعه آموزش، تولید و فروش محصولات هنری افتتاح خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم بیان کرد: با برنامهریزی انجامشده و با همکاری دستگاههای اجرایی استان، توسعه اقتصاد صنایعدستی و هنرهای سنتی قم در دستور کار قرار گرفته است.
احمدی اضافه کرد: خانههای صنایعدستی در سه حوزه تولید، آموزش و فروش فعالیت و به عنوان یکی از جاذبههای گردشگری استان، نقش مهمی در تکمیل زنجیره گردشگری زیارتی قم ایفاء میکنند.
او با اشاره به افتتاح نخستین خانه صنایعدستی در قم ادامه داد: این مرکز ضمن حفظ شأن و جایگاه این مکان، به معرفی هنر انگشترسازی و گوهرسنگ به عنوان سوغات شاخص استان قم کمک خواهد کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم گفت: زائران و گردشگرانی که برای زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و بازدید از خانه تاریخی امام خمینی(ره) به قم سفر میکنند، میتوانند از این کارگاهها بازدید نمایند، با فرآیند تولید در این زمینه آشنا شوند، در صورت تمایل آموزش ببینند و محصولات مورد نظر خود را خریداری کنند.
احمدی هدف اصلی ایجاد خانههای صنایعدستی را آموزش، ترویج و بازاریابی برای هنرمندان عنوان کرد و گفت: در این مراکز، زنجیره ارزش از مرحله آموزش، طراحی و تأمین مواد اولیه تا تولید و فروش در یک مجموعه متمرکز شده است.
او خاطرنشان کرد: محصولات تولیدی دارای شناسنامه هستند و عیار نقره و مشخصات گوهرسنگها به صورت دقیق تعیین میشود که این اقدام میتواند به برند شدن سوغات قم در سطح ملی و کشورهای اسلامی کمک کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم؛ با اشاره به ظرفیت بالای هنرمندان صنایعدستی این استان در تولید آثار فاخر اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶ هزار هنرمند در بیش از ۵۰ رشته صنایعدستی از جمله انگشترسازی، گوهرتراشی، منبتکاری، گلیمبافی و سفالگری در استان قم فعالیت دارند.
احمدی یکی از مهمترین مشکلات این حوزه را کمبود خانههای صنایعدستی و نبود بازارچه تخصصی عنوان کرد و گفت: با همکاری شهرداری قم درصدد هستیم، بازارچهای در شأن هنرمندان صنایعدستی قم ساخته شود تا مشکل عرضه و فروش محصولات آنان نیز رفع شود.
خانه صنایعدستی قم در محله یخچال قاضی، خیابان معلم غربی، میدان روحالله، جنب منزل تاریخی امام خمینی(ره)، کوچه شماره ۱۱ قرار دارد.
این مراسم با حضور اکبر بهنامجو، استاندار؛ روحالله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری؛ فاطمه حیدری مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری؛ وحید آشتیانی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان؛ علی آشتاب، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان؛ علیاصغر نجفپور معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و تعدادی از هنرمندان صنایعدستی و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه قم برگزار شد.
۲۰ خرداد روز جهانی صنایعدستی و ۲۰ تا ۲۶ خرداد هفته صنایعدستی و هنرهای سنتی؛ با شعار ملی «صنایعدستی؛ اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» نامگذاری شده است.
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