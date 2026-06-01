فرامرز عظیمی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به اشتراکات گسترده میان مدیریت شهری و حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: اگر جامعه از تجربه‌ها و درس‌های نهفته در موزه‌ها و آثار تاریخی بهره نگیرد، ناگزیر خواهد بود هزینه تکرار همان تجربه‌ها را بپردازد. از همین رو صیانت، معرفی و بهره‌برداری فرهنگی از این ظرفیت‌های ارزشمند باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های کلان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری همواره مسائل را در قالب یک منظومه یکپارچه و به‌هم‌پیوسته دنبال می‌کند، افزود: یکی از چالش‌های موجود در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، نگاه‌های بخشی، موضعی و نقطه‌ای به مسائل است؛ در حالی که کالبد، هویت، فرهنگ، تاریخ و کارکردهای اجتماعی شهر باید در چارچوب یک نظام منسجم و یکپارچه دیده شوند. هر اندازه این پیوستگی در سیاست‌گذاری و اجرا تقویت شود، امکان ایفای نقش مؤثرتر برای تمامی دستگاه‌های مسئول فراهم خواهد شد.

شهردار قم با تاکید بر اهمیت همگرایی میان حکمرانی فرهنگی و مدیریت شهری تصریح کرد: میراث‌فرهنگی به‌دلیل ماهیت فرابخشی خود، نیازمند الگوی حکمرانی هماهنگ و مشارکتی است. اگر سیاست‌ها، برنامه‌ها و مأموریت‌های مشترک میان مدیریت شهری و نهادهای متولی میراث‌فرهنگی بر محور خدمت به مردم و ارتقای سطح آگاهی عمومی همسو شود، هم شهروندان منتفع خواهند شد و هم میراث ارزشمند تاریخی کشور از فرصت‌های بیشتری برای حفاظت، معرفی و بهره‌برداری برخوردار می‌شود.

وی ادامه داد: هدف نهایی همه ما باید انتقال صحیح میراث تمدنی و فرهنگی به نسل‌های آینده باشد؛ به‌گونه‌ای که فرزندان این سرزمین بتوانند تاریخ، هویت و ریشه‌های تمدنی خود را به‌درستی مشاهده، درک و تجربه کنند و از آموزه‌های آن در مسیر توسعه آینده بهره ببرند.

عظیمی با اشاره به رویکرد فرهنگی و گردشگری مدیریت شهری قم خاطرنشان کرد: نگاه بنده به شهر، نگاهی مبتنی بر میراث‌فرهنگی و گردشگری است. بر همین اساس، در مجموعه شهرداری برنامه‌ها و اقدامات متعددی برای تقویت این رویکرد در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی شهر قم اظهار کرد: شهر مقدس قم از سابقه‌ای چند هزار ساله و تمدنی برخوردار است و شواهد تاریخی، قدمت این شهر را به بیش از هفت هزار سال می‌رساند. بی‌تردید زمانی که حضرت فاطمه معصومه(س) به قم تشریف آوردند، این شهر از پیش دارای ساختار، هویت و پیشینه تمدنی بوده است. آنچه بعدها به قم جایگاه ممتاز مذهبی بخشید، حضور خاندان اهل‌بیت(ع)، امامزادگان و شخصیت‌های برجسته دینی بود که بر بستر یک تمدن کهن شکل گرفت و توسعه یافت.

شهردار قم تاکید کرد: برای شناخت صحیح هویت قم باید هر دو بُعد تاریخی و مذهبی آن را به‌صورت توأمان مورد توجه قرار داد. قم شهری با ریشه‌های عمیق تمدنی، تاریخی و فرهنگی است که این ظرفیت عظیم می‌تواند به یکی از مزیت‌های راهبردی کشور در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری تبدیل شود.

وی در پایان خواستار تقویت همکاری‌های میان مدیریت شهری، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سایر نهادهای مرتبط شد و گفت: حفاظت از میراث تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری، مسئولیتی مشترک است و تحقق این هدف نیازمند نگاه راهبردی، همکاری بین‌بخشی و برنامه‌ریزی بلندمدت خواهد بود.

