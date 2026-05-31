به گزارش خبرنگار میراث آریا در این مرحله تلاش می شود با گردآوری و طبقه بندی دادههای میدانی برای شناخت ابعاد فرهنگی، اجتماعی و درمانی مرتبط با این ایل فراهم شود.
هدف اصلی این مطالعات، شناسایی، گردآوری و مستندسازی دانش بومی، تجربیات سنتی و شیوههای شناسایی گیاهان دارویی و شیوه های ذخیره سازی و درمانگری، رایج در میان ایل سنگسری است.
دانشی که نسل به نسل منتقل شده و بخشی از میراث فرهنگی ناملموس این جامعه به شمار میآید. همچنین در این بررسیها به تحلیل جایگاه گیاهان دارویی و فرهنگی سنگسریها پرداخته می شد و نگرشهای مرتبط با کاربرد درمانی گیاهان در میان آنان مورد مطالعه و تبیین قرار خواهد گرفت.
