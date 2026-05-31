۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۳

شروع فاز دوم پژوهش میدانی، «مردم‌شناسی گیاهان دارویی و درمانگری ایل سنگسری دیوآسیاب لار»

شروع فاز دوم پژوهش میدانی، «مردم‌شناسی گیاهان دارویی و درمانگری ایل سنگسری دیوآسیاب لار»

فاز دوم پژوهش میدانی و مطالعات کتابخانه‌ای طرح موظفی با عنوان «مردم‌شناسی گیاهان دارویی و درمانگری ایل سنگسری دیوآسیاب لار» توسط آقای بهمن رحیمی کارشناس پژوهشکده مردم شناسی شروع شد. این پژوهش بر پایه‌ی بررسی منابع مکتوب، اسناد موجود، پیشینه‌ی تحقیقات پیشین و مطالعات انجام‌شده درباره‌ی ایل سنگسری و بررسی میدانی گیاهان در قلمروی ییلاق به ویژه مصاحبه با حاملان و حافظان دانش بومی مرتبط با گیاهان دارویی و درمانگری صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا در این مرحله تلاش می شود با گردآوری و طبقه بندی داده‌های میدانی برای شناخت ابعاد فرهنگی، اجتماعی و درمانی مرتبط با این ایل فراهم شود.

هدف اصلی این مطالعات، شناسایی، گردآوری و مستندسازی دانش بومی، تجربیات سنتی و شیوه‌های شناسایی گیاهان دارویی و شیوه های ذخیره سازی و درمانگری،  رایج در میان ایل سنگسری است.

دانشی که نسل به نسل منتقل شده و بخشی از میراث فرهنگی ناملموس این جامعه به شمار می‌آید. همچنین در این بررسی‌ها به تحلیل جایگاه گیاهان دارویی و فرهنگی سنگسری‌ها پرداخته می شد و نگرش‌های مرتبط با کاربرد درمانی گیاهان در میان آنان مورد مطالعه و تبیین قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031000749
فاطمه رهبر
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha