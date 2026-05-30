به گزارش خبرنگار میراث آریا، در نشست مشترک تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس که ۹ خرداد ۱۴۰۵ با رویکردی راهبردی برای بازآفرینی فضای پیرامونی سومین حرم اهل‌بیت (ع) برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع)، با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، از آغاز عملیات گسترده برای نجات‌بخشی بناهای واجد ارزش در ضلع شرقی حرم خبر داد.

حجت‌الاسلام کلانتری با اشاره به اجرای همزمان ۱۰ پروژه عمرانی و مرمتی، گفت :ساماندهی چهارسوی بازار حاجی، ورودی مسجد جامع عتیق، مدرسه حکیم و مسجد طبالیون در دستور کار قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود با تداوم روند کنونی، بخش اصلی این پروژه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری کامل برسد.

تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) همچنین با تشریح برنامه‌های ضلع شمالی حرم، از احداث دارالشفای جدید و اجرای طرح «هشت‌بهشت» با هدف پیوند میان حرم و بافت تاریخی خبر داد و افزود: این اقدامات با هدف زدودن محرومیت‌های کالبدی و حذف ناهنجاری‌های اجتماعی پیرامون حرم مطهر در حال انجام است.

او در خصوص تأمین منابع مالی پروژه‌ها گفت: بخشی از اعتبارات از طریق شرکت نفت تأمین شده و ۲۰ درصد آن با کمک خیرین پیش می‌رود. در حال حاضر پیگیری برای تخصیص ۸۰ درصد باقیمانده بودجه از طریق صندوق حمایت اجتماعی و نهاد ریاست‌جمهوری در جریان است.

در ادامه این نشست، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، با ابراز آمادگی کامل این اداره‌کل برای هم‌افزایی با آستان مقدس، پیشنهاد داد تا شورای معاونان و مشاوران این اداره، با حکم خادمی حرم مطهر، فعالیت‌های خود در بافت تاریخی را با انگیزه و تعلق معنوی بیشتری پیگیری کنند.

بهزاد مریدی در تشریح راهبردهای گردشگری مذهبی اظهار کرد: پیشنهاد ما پیوند میان دهه‌های کرامت و امامت برای تعریف یک رویداد ملی گردشگری است. همچنین راه‌اندازی قطار گردشگری مذهبی و انعقاد تفاهم‌نامه با آستان قدس رضوی می‌تواند تحولی شگرف در جذب زائر و گردشگر ایجاد کند.

او با اشاره به تخصیص اعتبارات قابل‌توجه در قالب تسهیلات تبصره ۱۸، تأکید کرد: این اداره‌کل آمادگی دارد تا پروژه‌های معرفی شده از سوی آستان مقدس را برای دریافت این تسهیلات بانکی در اولویت قرار دهد تا روند احیا و رونق اقتصادی در قلب بافت تاریخی شیراز شتاب گیرد.

معاون امور عمرانی آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) نیز در این نشست با ابراز خرسندی از حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس سوابق وی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و شورای فرهنگ عمومی را فرصتی مغتنم برای استان دانست.

علیرضا صحرائیان تأکید کرد که تلفیق نگاه‌های فرهنگی و مذهبی با حوزه میراث و گردشگری، می‌تواند حول محور سومین حرم اهل‌بیت(ع)، ظرفیت‌های بی‌نظیری را فعال کند.

اوبا استناد به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی که شیراز را شهر دین، حماسه و هنر معرفی کردند، خاطرنشان کرد: تمامی پروژه‌های اجرایی باید در راستای تجلی این سه عنصر در بافت تاریخی شیراز باشد.

او در خصوص خانه‌های تاریخی، تأکید کرد که الگوی موفق خانه حسنی اردکانی در سایر خانه‌های واجد ارزش نیز تکرار شود؛ به گونه‌ای که تمامی مراحل بازسازی و مرمت زیر نظر مستقیم کارشناسان میراث‌فرهنگی انجام گیرد تا اصالت بناها حفظ شود.

در ادامه نشست مشترک مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس با تولیت آستان مقدس، ابعاد بین‌المللی گردشگری مذهبی و راهکارهای ارتقای میزبانی از گردشگران غیرایرانی با حضور مدیران تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

