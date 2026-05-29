بهگزارش میراث آریا، مریم مهدوی روز سهشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ در نشست مشترک سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین با رئیس جهاد دانشگاهی و خبرگزاری ایسنا، با تأکید بر لزوم پیوند میان بدنه اجرایی و نهادهای علمی گفت: استفاده از ظرفیتهای علمی و مطالعاتی جهاد دانشگاهی در سراسر کشور فرصت بینظیری است تا دانش تخصصی را در خدمت تولیدات هنری و تحول در حوزههای فرهنگی و گردشگری استان قرار دهیم و این ادارهکل برای همراهی و همافزایی در این مسیر آمادگی کامل دارد.
بهرهگیری از توانمندیهای علمی و عملیاتی جهاد در زمینه آموزشهای تخصصی حوزههای گردشگری و صنایعدستی، ایجاد مراکز تخصصی حوزه صنایعدستی، تهیه اسناد راهبردی و بازاریابی و تبلیغات گردشگری قزوین و استفاده از ظرفیت رسانهای خبرگزاری ایسنا برای معرفی ظرفیتهای گردشگری استان از جمله محورهای اصلی مورد بحث در این نشست بود.
در این دیدار طرفین آمادگی کامل خود را برای اجرای پروژههای مشترک و ماندگار اعلام کردند.
انتهای پیام/
نظر شما