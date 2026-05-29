۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۵

هم‌افزایی میراث‌فرهنگی و جهاد دانشگاهی قزوین برای تحول در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی/ از راه‌اندازی مراکز تخصصی تا تدوین اسناد راهبردی

هم‌افزایی میراث‌فرهنگی و جهاد دانشگاهی قزوین برای تحول در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی/ از راه‌اندازی مراکز تخصصی تا تدوین اسناد راهبردی

در نشست مشترک سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با رئیس جهاد دانشگاهی و خبرگزاری ایسنا، راهکارهای گسترش تعاملات علمی، پژوهشی و آموزشی برای ارتقای ظرفیت‌های استان در حوزه‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گرفت.

به‌گزارش میراث آریا، مریم مهدوی روز سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ در نشست مشترک سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با رئیس جهاد دانشگاهی و  خبرگزاری ایسنا، با تأکید بر لزوم پیوند میان بدنه اجرایی و نهادهای علمی گفت: استفاده از ظرفیت‌های علمی و مطالعاتی جهاد دانشگاهی در سراسر کشور فرصت بی‌نظیری است تا دانش تخصصی را در خدمت تولیدات هنری و تحول در حوزه‌های فرهنگی و گردشگری  استان قرار دهیم و این اداره‌کل برای همراهی و هم‌افزایی در این مسیر آمادگی کامل دارد.

هم‌افزایی میراث‌فرهنگی و جهاد دانشگاهی قزوین برای تحول در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی/ از راه‌اندازی مراکز تخصصی تا تدوین اسناد راهبردی

بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و عملیاتی جهاد در زمینه آموزش‌های تخصصی حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی،  ایجاد مراکز تخصصی حوزه صنایع‌دستی، تهیه اسناد راهبردی و بازاریابی و تبلیغات گردشگری قزوین و استفاده از ظرفیت رسانه‌ای خبرگزاری ایسنا برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان از جمله محورهای اصلی مورد بحث در این نشست بود.

در این دیدار طرفین آمادگی کامل خود را برای اجرای پروژه‌های مشترک و ماندگار اعلام کردند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405030800645
فرزانه فتحی
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha