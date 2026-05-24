به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در نشست مشترک مریم مهدوی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با سعید ابیت مدیرکل امور عشایر استان قزوین که روز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ با هدف بررسی زمینه‌های همکاری‌های دوجانبه برگزار شد، بر ضرورت ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی عشایر تأکید شد.

مدیرکل امور عشایر استان قزوین در این نشست با اشاره به توانمندی‌های جامعه عشایر در تولید محصولات دامی و صنایع‌دستی خواستار فراهم شدن زمینه‌های عرضه و فروش محصولات تولیدی عشایر با استفاده از ظرفیت‌های ۲ دستگاه شد.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی استان قزوین نیز با توجه به غنای صنایع‌دستی عشایر بر اهمیت احیای رشته نمدمالی به‌عنوان یکی از هنرهای اصیل عشایری تأکید کرد و پیشنهاد شد آموزش این رشته به‌صورت تخصصی توسط افراد پیشکسوت و باتجربه عشایر انجام شد، تا ضمن انتقال دانش سنتی به نسل جوان، زمینه اشتغال‌زایی و حفظ میراث ناملموس فراهم شود.

برنامه‌ریزی به‌منظور برگزاری نمایشگاه‌های ملی و منطقه‌ای معرفی و عرضه محصولات و تولیدات عشایر و حمایت از تولیدکنندگان برای رونق اقتصادی این جوامع از دیگر موضوعات این نشست بود

پیگیری راه‌اندازی موزه عشایر با هدف نمایش سبک زندگی، ابزارهای معیشتی و صنایع‌دستی عشایر و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین دو اداره‌کل به‌منظور عملیاتی کردن برنامه‌های مذکور نیز از جمله ملاحثی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

