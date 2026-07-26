بهگزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نوذری روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ طی ارتباط برخط در پیامی با تبریک ثبت جهانی قلعههای الموت به مردم استان قزوین و با قدردانی از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و همه دستاندرکاران این رویداد ارزشمند تأکید کرد: در دنیای امروز، میراث فرهنگی میتواند عامل نزدیکی ملتها باشد و ثبت جهانی الموت، فرصتی ارزشمند برای گسترش تعاملات فرهنگی و گردشگری است.
استاندار قزوین با اشاره به جغرافیای منحصربهفرد الموت و ظرفیت بالای این منطقه برای حضور گردشگران داخلی و خارجی افزود: باید زیرساختهای اقامتی و خدماتی از جمله هتلها و اقامتگاههای بومگردی فراهم شود تا مردم از سراسر ایران و جهان بتوانند از این منطقه تاریخی بازدید کنند.
نوذری ثبت جهانی قلعههای الموت را نه پایان مسیر، بلکه آغاز راهی تازه برای توسعه فرهنگ گردشگری در استان دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام ارزشمند، ظرفیت بزرگی برای معرفی قزوین ایجاد کرده و امیدواریم برکات آن نصیب مردم شریف استان شود.
انتهای پیام/
نظر شما