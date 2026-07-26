۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۷

استاندارقزوین:

رویداد تاریخی ثبت جهانی قلعه‌های الموت آغاز مسیر تازه گردشگری در استان قزوین است

رویداد تاریخی ثبت جهانی قلعه‌های الموت آغاز مسیر تازه گردشگری در استان قزوین است

استاندار قزوین در آیین ثبت جهانی قلعه‌های الموت در چهل و هشتمین اجلاس میراث جهانی یونسکو، این رویداد تاریخی را آغاز مسیری تازه برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان در سطح ملی و بین‌المللی دانست.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نوذری روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵  طی ارتباط برخط در پیامی با تبریک ثبت جهانی قلعه‌های الموت  به مردم استان قزوین و با قدردانی از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همه دست‌اندرکاران این رویداد ارزشمند تأکید کرد: در دنیای امروز، میراث فرهنگی می‌تواند عامل نزدیکی ملت‌ها باشد و ثبت جهانی الموت، فرصتی ارزشمند برای گسترش تعاملات فرهنگی و گردشگری است.

استاندار قزوین با اشاره به جغرافیای منحصربه‌فرد الموت و ظرفیت بالای این منطقه برای حضور گردشگران داخلی و خارجی افزود: باید زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی از جمله هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی فراهم شود تا مردم از سراسر ایران و جهان بتوانند از این منطقه تاریخی بازدید کنند.

نوذری  ثبت جهانی قلعه‌های الموت را نه پایان مسیر، بلکه آغاز راهی تازه برای توسعه فرهنگ گردشگری در استان دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام ارزشمند، ظرفیت بزرگی برای معرفی قزوین ایجاد کرده و امیدواریم برکات آن نصیب مردم شریف استان شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050400268
فرزانه فتحی
دبیر محمد آوخ

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