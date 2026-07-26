۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۹

معاون گردشگری کشور:

با ثبت جهانی قلعه‌های تاریخی الموت برگ زرین دیگری بر افتخارات تمدنی ایران افزوده شد

با ثبت جهانی قلعه‌های تاریخی الموت برگ زرین دیگری بر افتخارات تمدنی ایران افزوده شد

معاون گردشگری کشور با تبریک ثبت جهانی قلعه‌های الموت، این رویداد را برگ زرین دیگری در تاریخ تمدنی ایران دانست و گفت: ثبت جهانی این اثر ارزشمند، گامی مهم در معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری ایران به جهان و تقویت دیپلماسی گردشگری کشور است.

 به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محسنی‌بندپی روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ در جلسه شورای راهبردی میراث‌فرهنگی استان قزوین همزمان با جلسه برخط ثبت جهانی قلعه‌های تاریخی الموت گفت: با سیاست‌های راهبردی دولت، زمینه مناسبی فراهم شده تا استعدادها و ظرفیت‌های ارزشمند کشور در حوزه‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و گردشگری سلامت بیش از گذشته به جهانیان معرفی شود.

معاون گردشگری کشور افزود: ارتقای جایگاه گردشگری و توسعه دیپلماسی گردشگری در مجامع بین‌المللی با این هدف دنبال می‌شود که سرزمین کهن ایران با همه ظرفیت‌های تمدنی خود بیش از پیش به دنیا شناسانده شود.

محسنی‌بندپی تصریح کرد: امروز با افتخار شاهد ثبت جهانی یکی از آثار شاخص تاریخی و تمدنی کشور هستیم و این موفقیت، برگ زرین دیگری در کارنامه میراث‌فرهنگی ایران به‌شمار می‌رود.

با ثبت جهانی قلعه‌های تاریخی الموت برگ زرین دیگری بر افتخارات تمدنی ایران افزوده شد

او  با اشاره به جایگاه تاریخی استان قزوین گفت: قزوین همواره در تحولات تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نقش‌آفرین بوده و آثار ارزشمندی همچون کاروانسرای جهانی سعدالسلطنه، کاخ چهلستون، مسجد جامع و ده‌ها بنای تاریخی دیگر، گواه غنای تمدنی این استان است.

معاون گردشگری کشور همچنین با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی منطقه الموت گفت: دره‌های زیبا، چشم‌اندازهای طبیعی و ویژگی‌های گردشگری این منطقه، در کنار ارزش تاریخی قلعه، مجموعه‌ای کم‌نظیر را برای توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی فراهم کرده است.

معاون گردشگری کشور خاطرنشان کرد: با ثبت جهانی قلعه‌های الموت، سی‌امین اثر تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و این نشان می‌دهد تجلی تمدن ایران همچنان استمرار دارد و شکوه، هویت و مقاومت این سرزمین در عرصه جهانی بیش از گذشته نمایان می‌شود.

محسنی‌بندپی افزود: بر اساس اسناد تاریخی، بیش از ۴۹۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه قلعه الموت نگهداری می‌شده که نشان‌دهنده جایگاه علمی و فرهنگی آن در دوران شکوفایی است.

او با بیان اینکه قلعه الموت از مشهورترین دژهای تاریخی جهان به‌شمار می‌رود، اظهار کرد: این قلعه به دلیل ویژگی‌های تاریخی و  معماری منحصربه‌فرد، شرایط دفاعی ویژه، سامانه‌های پیشرفته و آب‌انبارها و فضاهای زیرزمینی، اثری کم‌نظیر در جهان است.

معاون گردشگری کشوردر پایان یادآور شد: پرونده ثبت جهانی قلعه الموت و استحکامات وابسته بر اساس شاخص‌های تخصصی از جمله ارزش‌های تاریخی، معماری، دفاعی و فرهنگی در یونسکو مورد ارزیابی قرار گرفت و با تأیید این معیارها، الموت به عنوان میراثی جهانی ثبت شد؛ افتخاری بزرگ که شایسته تبریک به مردم ایران و به‌ویژه مردم استان قزوین است.

با ثبت جهانی قلعه‌های تاریخی الموت برگ زرین دیگری بر افتخارات تمدنی ایران افزوده شد

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کد خبر 1405050400262
فرزانه فتحی
دبیر محمد آوخ

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