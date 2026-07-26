بهگزارش خبرنگار میراث آریا، محسنیبندپی روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ در جلسه شورای راهبردی میراثفرهنگی استان قزوین همزمان با جلسه برخط ثبت جهانی قلعههای تاریخی الموت گفت: با سیاستهای راهبردی دولت، زمینه مناسبی فراهم شده تا استعدادها و ظرفیتهای ارزشمند کشور در حوزههای تاریخی، فرهنگی، گردشگری و گردشگری سلامت بیش از گذشته به جهانیان معرفی شود.
معاون گردشگری کشور افزود: ارتقای جایگاه گردشگری و توسعه دیپلماسی گردشگری در مجامع بینالمللی با این هدف دنبال میشود که سرزمین کهن ایران با همه ظرفیتهای تمدنی خود بیش از پیش به دنیا شناسانده شود.
محسنیبندپی تصریح کرد: امروز با افتخار شاهد ثبت جهانی یکی از آثار شاخص تاریخی و تمدنی کشور هستیم و این موفقیت، برگ زرین دیگری در کارنامه میراثفرهنگی ایران بهشمار میرود.
او با اشاره به جایگاه تاریخی استان قزوین گفت: قزوین همواره در تحولات تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نقشآفرین بوده و آثار ارزشمندی همچون کاروانسرای جهانی سعدالسلطنه، کاخ چهلستون، مسجد جامع و دهها بنای تاریخی دیگر، گواه غنای تمدنی این استان است.
معاون گردشگری کشور همچنین با اشاره به ظرفیتهای طبیعی منطقه الموت گفت: درههای زیبا، چشماندازهای طبیعی و ویژگیهای گردشگری این منطقه، در کنار ارزش تاریخی قلعه، مجموعهای کمنظیر را برای توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی فراهم کرده است.
معاون گردشگری کشور خاطرنشان کرد: با ثبت جهانی قلعههای الموت، سیامین اثر تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و این نشان میدهد تجلی تمدن ایران همچنان استمرار دارد و شکوه، هویت و مقاومت این سرزمین در عرصه جهانی بیش از گذشته نمایان میشود.
محسنیبندپی افزود: بر اساس اسناد تاریخی، بیش از ۴۹۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه قلعه الموت نگهداری میشده که نشاندهنده جایگاه علمی و فرهنگی آن در دوران شکوفایی است.
او با بیان اینکه قلعه الموت از مشهورترین دژهای تاریخی جهان بهشمار میرود، اظهار کرد: این قلعه به دلیل ویژگیهای تاریخی و معماری منحصربهفرد، شرایط دفاعی ویژه، سامانههای پیشرفته و آبانبارها و فضاهای زیرزمینی، اثری کمنظیر در جهان است.
معاون گردشگری کشوردر پایان یادآور شد: پرونده ثبت جهانی قلعه الموت و استحکامات وابسته بر اساس شاخصهای تخصصی از جمله ارزشهای تاریخی، معماری، دفاعی و فرهنگی در یونسکو مورد ارزیابی قرار گرفت و با تأیید این معیارها، الموت به عنوان میراثی جهانی ثبت شد؛ افتخاری بزرگ که شایسته تبریک به مردم ایران و بهویژه مردم استان قزوین است.
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