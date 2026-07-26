به گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ در جلسه برخط چهل و هشتمین اجلاس میراث جهانی یونسکو برای ثبت جهانی قلعه‌های الموت با قدردانی از همراهی مسئولان ملی و استانی گفت: ثبت جهانی قلعه‌های الموت و استحکامات وابسته با رأی قاطع کمیته میراث جهانی یونسکو، افتخاری بزرگ برای استان قزوین و کشور ایران است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور افزود: قلعه الموت به‌عنوان شاخص‌ترین بخش از شبکه استحکامات تاریخی منطقه، به دلیل معماری منحصربه‌فرد و مهندسی هوشمندانه، نظام دفاعی پیشرفته و جایگاه تاریخی به‌عنوان اثری ارزشمند و بی‌بدیل در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

مهدوی با بیان اینکه ثبت این اثر نتیجه سال‌ها تلاش کارشناسی و پیگیری مستمر بوده است، گفت: ثبت جهانی قلعه الموت حاصل ۲۰ سال تلاش مداوم وزارت میراث‌فرهنگی، مدیران استانی، استانداران و همکاری مسئولان استانی و ملی به ویژه صبوری جامعه محلی است که سرانجام با رأی قاطع اعضای یونسکو به ثمر نشست.

در ادامه این مراسم، روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیام سیدرضا صالحی امیری را به‌مناسبت ثبت جهانی قلعه‌های الموت برای حاضرین قرائت کرد.

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