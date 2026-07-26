۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۴

سرپرست میراث‌فرهنگی استان قزوین:

با ثبت جهانی قلعه‌های تاریخی الموت ثمره بیش از ۲۰ سال تلاش به بار نشست

با ثبت جهانی قلعه‌های تاریخی الموت ثمره بیش از ۲۰ سال تلاش به بار نشست

جلسه شورای راهبردی میراث‌فرهنگی استان قزوین همزمان با چهل و هشتمین اجلاس میراث جهانی یونسکو برای ثبت جهانی قلعه‌های الموت با حضور محسنی بندپی معاون گردشگری کشور، روزبه کردونی مشاور عالی وزیر و دبیر شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، آیت‌الله حسین مظفری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین، معاونین استاندار، مسئولین استانی و جمعی از فرهیختگان، دانشگاهیان و فعالان حوزه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری استان در سالن اجتماعات شهید ستاری مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ در جلسه برخط چهل و هشتمین اجلاس میراث جهانی یونسکو برای ثبت جهانی قلعه‌های الموت با قدردانی از همراهی مسئولان ملی و استانی گفت: ثبت جهانی قلعه‌های الموت و استحکامات وابسته با رأی قاطع کمیته میراث جهانی یونسکو، افتخاری بزرگ برای استان قزوین و کشور ایران است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور افزود: قلعه الموت به‌عنوان شاخص‌ترین بخش از شبکه استحکامات تاریخی منطقه، به دلیل معماری منحصربه‌فرد و مهندسی هوشمندانه، نظام دفاعی پیشرفته و جایگاه تاریخی به‌عنوان اثری ارزشمند و بی‌بدیل در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

مهدوی با بیان اینکه ثبت این اثر نتیجه سال‌ها تلاش کارشناسی و پیگیری مستمر بوده است، گفت: ثبت جهانی قلعه الموت حاصل ۲۰ سال تلاش مداوم وزارت میراث‌فرهنگی، مدیران استانی، استانداران و همکاری مسئولان استانی و ملی به ویژه صبوری جامعه محلی است که سرانجام با رأی قاطع اعضای یونسکو به ثمر نشست.

در ادامه این مراسم، روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیام سیدرضا صالحی امیری را به‌مناسبت ثبت جهانی قلعه‌های الموت برای حاضرین قرائت کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050400278
فرزانه فتحی
دبیر مهدی نورعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha