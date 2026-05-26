میراثفرهنگی ناملموس فراتر از بناهای تاریخی و اشیای موزهای روح و هویت جاری یک ملت است و پس از ثبت جهانی هنر آینهکاری، ضرورت پاسداشت این میراث ایجاب کرد که نبض این هنر در رگهای نسل فردا تپیدن بگیرد.
بر همین اساس، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین بران شد تا طرحی مشارکتی را با هدف احیا و زنده نگاهداشتن این هنر سنتی در سطح مدارس استان به اجرا درآورد.
تجربه متفاوت دانشآموزان در آشنایی با دنیای نور و آینه
آموزش در این طرح صرفاً یک انتقال مهارت نبود بلکه تلاشی بود برای لمس اصالتها و دانشآموزان قزوینی در این مسیر فرصت یافتند تا به جای خواندن متون نظری تجربه شاگردی را در محضر استاد محمد یزبری پیشکسوت نامآشنای این رشته در قروین سپری کنند.
حضور یک استاد پیشکسوت در میان دانشآموزان، دریچهای نو رو به دنیای پر رمز و راز تلالو نور و آینه گشود. در این کلاسها، صدای برش ظریف آینهها و چیدمان دقیق قطعات در کنار هم، روایتگر پیوندی عمیق میان تجربه دههها تلاش استاد و اشتیاق دستان جوانی بود که میخواستند پاسدار میراث گذشتگان باشند و این تعامل نشان داد که نوجوانان امروز، در صورت فراهم آمدن بستر مناسب، نه تنها با سنتها بیگانه نیستند، بلکه جدیترین محافظان هویت تاریخی و فرهنگی ایران خواهند بود.
ثمره این رویکرد آموزشی و همت والای دانشآموزان، فراتر از دیوارهای مدرسه ظاهر شد. دانشآموزان پایه نهم دبیرستان که در این دوره آموزشی شرکت داشتند با تلفیق آموزههای سنتی و نگاه خلاقانه خود طرحی نو را در جشنواره معتبر خوارزمی ارائه کردند.
کسب رتبه اول منطقه یک توسط این دانشآموزان، مهر تأییدی بر این مدعاست که آموزش میراثفرهنگی در مدارس، مسیری مستقیم برای شکوفایی استعدادهای نهفته است. این موفقیت ثابت کرد که هنر آینهکاری میتواند با حفظ اصالتهای خود، در دنیای مدرن امروز نیز جایگاه برتر را کسب کرده و افتخارات ملی بیافریند. اجرای این طرح در مدارس قزوین، آغاز راهی است که در آن میراث به متن زندگی و آموزش فرزندانمان بازمیگردد.
امید است با تداوم این همکاریه هنر جهانی آینهکاری نه بهعنوان یک خاطره تاریخی، بلکه بهعنوان یک مهارت زنده و پویا در دستان نسلهای بعدی قزوین، همچنان به تلألؤ خود در پهنه فرهنگ ایرانزمین ادامه دهد.
انتهای پیام/
نظر شما