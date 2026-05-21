به‌گزارش خبرنگار میراث آریا این نشست روز چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405 با هدف گسترش همکاری‌های دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه برای معرفی هرچه بهتر داشته‌های تاریخی و فرهنگی استان برگزار شد.

مریم مهدوی سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین در این دیدار، خبرگزاری ایرنا را بازویی توانمند در حوزه اطلاع‌رسانی دانست و بر ضرورت تولید محتوای مکتوب و تخصصی جهت معرفی آثار تاریخی کمتر شناخته شده و جاذبه‌های گردشگری استان تأکید کرد.

رضا اسدی مدیر خبرگزاری ایرنا نیز با استقبال از تقویت این تعاملات، آمادگی این رسانه را برای حمایت از برنامه‌های هفته میراث‌فرهنگی، بازتاب توانمندی‌های فعالان بومگردی استان و انعکاس گسترده ظرفیت‌های گردشگری و میراث معنوی استان اعلام کرد.

