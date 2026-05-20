۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۲

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی از خانه‌موزه شهید بابایی بازدید کرد

هم‌زمان با هفته گرامی‌داشت میراث‌فرهنگی، مشاور وزیر در امور ایثارگران به همراه سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان قزوین از خانه‌موزه شهید عباس بابایی بازدید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سردار سید قاسم قاسمی روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در حاشیه این بازدید با اشاره به شخصیت وارسته و نبوغ نظامی سرلشکر خلبان شهید بابایی گفت: شهید بابایی اسوه اخلاص و شجاعت است که نامش با تاریخ پر افتخار آسمان ایران گره خورده است.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، حفظ و معرفی محل زندگی شهدای بزرگی همچون شهید بابایی را از وظایف اصلی حوزه میراث‌فرهنگی دانست و بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت میان نسل جوان تأکید کرد.

خانه‌موزه شهید بابایی در قزوین، به‌عنوان یکی از یادمان‌های ارزشمند دوران دفاع مقدس، میزبان علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و مقاومت است.

کد خبر 1405023002278
فرزانه فتحی
دبیر مهدی ارجمند

