به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سردار سید قاسم قاسمی روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در حاشیه این بازدید با اشاره به شخصیت وارسته و نبوغ نظامی سرلشکر خلبان شهید بابایی گفت: شهید بابایی اسوه اخلاص و شجاعت است که نامش با تاریخ پر افتخار آسمان ایران گره خورده است.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، حفظ و معرفی محل زندگی شهدای بزرگی همچون شهید بابایی را از وظایف اصلی حوزه میراث‌فرهنگی دانست و بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت میان نسل جوان تأکید کرد.

خانه‌موزه شهید بابایی در قزوین، به‌عنوان یکی از یادمان‌های ارزشمند دوران دفاع مقدس، میزبان علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و مقاومت است.

انتهای پیام/