ضرورت حفظ روحیه وحدت و همدلی

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، سردار قاسمی در این دیدار که روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در محل اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین برگزار شد، پس از بررسی چالش‌های موجود در ایام جنگ رمضان و گزارش اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف بر اهمیت حفظ وحدت، همدلی و ایجاد یکپارچگی در بین آحاد جامعه تاکید و حمایت خودجوش مردمی از نیروهای مسلح و دولت را منشأ اقتدار نظام اسلامی دانست.

مشاور وزیر در امور ایثارگران ضمن ابلاغ سلام مقام عالی وزارت از پیگیری‌های مستمر او برای ارتقای معیشت کارکنان، بهبود فعالیت‌ها، تعریف ساختار جدید اداری متناسب با شرایط کاری در سطح کشور و ادارات کل استانی و نمایندگی‌های شهرستان‌ها، تأمین فضا و تجهیزات اداری خبر داد و افزود: رویکرد و سیاست وزیر میراث‌فرهنگی می‌تواند منجر به ارائه خدمات بسیار خوبی به ملت ایران باشد.

رئیس ستاد گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت وزارت میراث‌فرهنگی با بیان اهمیت حفظ وحدت، همدلی و انسجام سازمانی در شرایط حساس کنونی، ضمن تقدیر از تلاش‌های نیروهای مسلح، تجلیل از تلاش‌های دولت خدمتگزار و با اشاره به حمایت خودجوش مردمی از نیروهای مسلح و دولت، از خدمات سرپرست اداره‌کل، معاونین و کارکنان این مجموعه قدردانی کرد.

در این جلسه مریم مهدوی سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در ایام جنگ رمضان و فعالیت‌های اداره‌کل ارائه کرد.

در بخش پایانی برنامه و پس از شنیدن صحبت‌های همکاران با اهدای لوح تقدیر و اعطای هدایا از خدمات و تلاش‌های سرپرست، خانواده‌های معظم شهدا و کارکنان‌ ایثارگر اداره‌کل تجلیل شد.

