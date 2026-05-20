بهگزارش خبرنگار میراث آریا، در این برنامه که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ با هدف پاسخگویی بیواسطه مسئولان به شهروندان برگزار شد، سرپرست میراثفرهنگی استان، معاونین و مدیران این مجموعه بهصورت چهرهبهچهره با مراجعهکنندگان دیدار کرده و از نزدیک در جریان دغدغهها و پیشنهادات فعالان حوزهها قرار گرفتند.
مریم مهدوی در حاشیه این نشست، ضمن تبریک روز جهانی موزه و هفته گرامیداشت میراثفرهنگی به تمامی فعالان این عرصه، حضور در میان مردم را فرصتی مغتنم برای تقویت پیوندهای اجتماعی دانست و گفت: برپایی میز ارتباطات مردمی، تجلی واقعی ارتباط بین مسئولان و مردم و تکریم اربابرجوع است و شنیدن بیواسطه صدای مردم برای پاسخگویی و ایجاد رضایت، گامی استوار در مسیر تحقق اهداف در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است.
در این برنامه مدیران میراثفرهنگی استان ضمن راهنمایی و پاسخگویی به مراجعان، درخواستهای مطرح شده در حوزههای نظارتی، حمایتی و زیرساختی را ثبت و برای اقدام سریع در دستور کار قرار دادند.
