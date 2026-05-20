۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۱

دیدار بی‌واسطه مدیران میراث‌فرهنگی قزوین با مردم در ایستگاه خدمت شهدای دولت/ از شنیدن صدای مردم تا دستور پیگیری مطالبات

دیدار بی‌واسطه مدیران میراث‌فرهنگی قزوین با مردم در ایستگاه خدمت شهدای دولت/ از شنیدن صدای مردم تا دستور پیگیری مطالبات

همزمان با روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث‌فرهنگی میز ارتباطات مردمی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با حضور سردار قاسم قاسمی مشاور وزیر میراث‌فرهنگی در امور ایثارگران، شهرام احمدپور معاون سیاسی‌امنیتی استاندار قزوین، سیاوش طاهرخانی فرماندار قزوین، مریم مهدوی سرپرست میراث‌فرهنگی استان و جمعی از مدیران کل استانداری با پوشش رسانه‌ای پایگاه خبری طوبی در موکب شهدای دولت استانداری قزوین برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در این برنامه که دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ با هدف پاسخگویی بی‌واسطه مسئولان به شهروندان برگزار شد، سرپرست میراث‌فرهنگی استان، معاونین و مدیران این مجموعه به‌صورت چهره‌به‌چهره با مراجعه‌کنندگان دیدار کرده و از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و پیشنهادات فعالان حوزه‌ها قرار گرفتند.

دیدار بی‌واسطه مدیران میراث‌فرهنگی قزوین با مردم در ایستگاه خدمت شهدای دولت/ از شنیدن صدای مردم تا دستور پیگیری مطالبات

مریم مهدوی در حاشیه این نشست، ضمن تبریک روز جهانی موزه و هفته گرامیداشت میراث‌فرهنگی به تمامی فعالان این عرصه، حضور در میان مردم را فرصتی مغتنم برای تقویت پیوندهای اجتماعی دانست و گفت: برپایی میز ارتباطات مردمی، تجلی واقعی ارتباط بین مسئولان و مردم و تکریم ارباب‌رجوع است و شنیدن بی‌واسطه صدای مردم برای پاسخگویی و ایجاد رضایت، گامی استوار در مسیر تحقق اهداف در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

در این برنامه مدیران میراث‌فرهنگی استان ضمن راهنمایی و پاسخگویی به مراجعان، درخواست‌های مطرح شده در حوزه‌های نظارتی، حمایتی و زیرساختی را ثبت و برای اقدام سریع در دستور کار قرار دادند.

دیدار بی‌واسطه مدیران میراث‌فرهنگی قزوین با مردم در ایستگاه خدمت شهدای دولت/ از شنیدن صدای مردم تا دستور پیگیری مطالبات

انتهای پیام/

کد خبر 1405023002245
فرزانه فتحی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha