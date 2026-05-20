به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد خلیل محمودی گفت:این اثر که حاصل سال‌ها پژوهش میدانی، مطالعات تطبیقی و بررسی‌های فنی در شهر تاریخی بیشاپور است،

نویسنده کتاب افزود: تلاشی برای بازخوانی بخشی از خرد مهندسی و فناوری پیشرفته ایرانیان در دوره ساسانی است.

محمودی در حاشیه مراسم با اشاره به هدف تألیف کتاب، گفت: کوشیده‌ام عمق دانش، هنر و هماهنگی شگفت‌انگیز میان مهندسی و باورهای فرهنگی را در ساختارهای شهری و سامانه‌های آبی بیشاپور نشان دهم؛ سازه‌هایی که نه‌تنها شواهدی از معماری کهن‌اند، بلکه تبلور نبوغ ایرانی در مهار و بهره‌وری هوشمندانه از مدبع طبیعی به‌شمار می‌روند.

او همچنین تأکید کرد که بخشی از این پژوهش بر پایه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای بازسازی فضایی بخش‌هایی از شهر، به‌ویژه معبد آناهیتا، انجام شده است؛ تلاشی که به گفته او «امکان ارائه تصویری دقیق‌تر از سازه‌ها و نظام مهندسی آب در این شهر جهانی را فراهم ساخته است.

محمودی بیان کرد: این کتاب بر اس مستندات علمی و با اتکا به دیدگاه‌های پژوهشگران برجسته داخلی و خارجی ـ از جمله استادانی از ایران، کانادا و دانشگاه ساپینزا ایتالیا ـ تدوین شده و می‌تواند منبعی معتبر و تخصصی برای دانشجویان، باستان‌شناسان و علاقه‌مندان به تاریخ معماری و مهندسی ایران باشد.

نویسنده کتاب با اشاره به اهمیت تقارن این رویداد با هفته میراث‌فرهنگی افزود: رونمایی از این کتاب یادآور ارزش‌های ژرف تمدن ایرانی و ضرورت توجه دوباره به نقش پژوهش‌های علمی در صیانت و معرفی میراث کهن است.

محمودی ابراز امیدواری کرد که هنر مهندسی و هارمونی ابرسازه‌های کهن الهام‌بخش نسل تازه‌ای از پژوهشگران در مسیر کشف جلوه‌های کمتر شناخته‌شده تمدن ایرانی باشد.

