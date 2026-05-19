به گزارش خبرنگار میراث آریا ،محمد حسن اسدی روز یکشنبه 27 اردیبهشت ماه 1405 همایش شیراز؛ موزه زنده هویت ملی که با حضور چهره‌های برجسته علمی و اجرایی در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدیه برگزار شد، ضمن تبریک روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی، شیراز را شهری صاحب شخصیت و اصالت خواند و گفت: هویت و اصالت خریدنی یا صرفاً ارثی نیست؛ بلکه ریشه در تربیت و بنیان‌های فرهنگی دارد. همان‌طور که سعدی می‌فرماید "پرتو نیکان نگیرد آنکه بنیادش کج است"، ما موظفیم ریشه‌های اصیل این شهر را پاس بداریم.

شهردار شیراز با یادآوری پیشنهاد مقام عالی وزارت در سال‌های گذشته، تصریح کرد: شیراز با این پیشینه تمدنی و تدینی، شایسته‌ترین شهر برای اهتزاز پرچم صلح و دوستی است. کوچه به کوچه، ایوان‌ها، باغ‌ها و تیمچه‌های این شهر با انسان حرف می‌زنند و مجموعه‌ای از معنا و مفاهیم متعالی هستند.

اسدی با استناد به توصیف دقیق رهبر معظم انقلاب از شیراز، افزود: ایشان با صراحت و شجاعت شیراز را شهر "دین، هنر و حماسه" نامیدند و ما امروز در برابر این تعریف مسئولیم. تشکیل این دبیرخانه با هم‌افزایی سه ضلع شهرداری، میراث‌فرهنگی و آموزش‌وپرورش، گامی عملی برای ادای دین به این شهر است.»

او در ادامه، با اشاره به راه اندازی دبیرخانه دائمی هویت در شیراز، حمایت کامل شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز را از فعالیت‌های این دبیرخانه اعلام کرد و گفت: باید فضایی ایجاد کنیم که هر زائر و گردشگری در بدو ورود به شیراز، در همان دقایق نخست، شمیم علم، ادب و تمدن را استشمام کند. رونمایی از ۲۰ سردیس دانشمندان و مفاخر معاصردر باغ ارم، نمونه‌ای از اقدامات ما برای پیوند هویت تاریخی با افتخارات معاصر است.

شهردار شیراز در بخش پایانی سخنان خود، با گریزی به اشعار حکیم خیام نیشابوری، خاطرنشان کرد که نام شیراز همواره در کنار بزرگانی چون حافظ، سعدی و ملاصدرا در جهان خواهد درخشید و این امانتی است که باید به درستی به نسل‌های آینده سپرده شود.

