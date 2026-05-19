به گزارش خبرنگار میراث آریا نعمت‌الله فاضلی ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در همایش شیراز با اشاره به نفوذ جهانی ادبیات فارسی اظهار داشت: اگر سعدی در قرن نوزدهم فرانسه را فتح کرد و خاندان "کارنو" به احترام او نام فرزندان و حتی رئیس‌جمهور خود را "سعدی" گذاشتند، و اگر امروز ترجمه شاهنامه در سال ۲۰۲۵ به پرفروش‌ترین کتاب شعر آمریکا تبدیل می‌شود، نشان‌دهنده آن است که هویت ما در ضمیر جهان خانه کرده است.

دانشیار سابق پژوهشگاه علوم انسانی با استناد به نظریه ظرفیت آرزومندی مفهوم میراث فرهنگی را بازتعریف کردو گفت: فرهنگ فقط تاریخ و گذشته نیست؛ بلکه تخیل ما از آینده است. ما وقتی به سعدی و حافظ نگاه می‌کنیم، در واقع معیار عقلانیت، دگرخواهی ومدارا"را برای فردای خود می‌جوییم. شیراز موزه زنده است چون تخیل ما را برای ساختن یک اتوپیا یا آرمان‌شهر انسانی تغذیه می‌کند.

فاضلی با انتقاد از رویکردهای خشونت‌آمیز در سیاست جهانی، تصریح کرد: جهان‌منشی ایرانی بر خلاف نگاه‌های منزوی و دیوارکِش، از هویت ملی برای پیوند با جهان استفاده می‌کند. ما نه با ناوهای جنگی، بلکه با غزل، رباعی و اخلاق جهان را فتح کرده‌ایم. "امپراتوری گل‌های سرخِ" ما جایی نشسته است که هیچ توپ و تانکی بر آن اثر نمی‌کند.

او در پایان با تجلیل از چهره‌هایی چون سیمین دانشور، ابوالقاسم انجوی شیرازی و سیداحمد وکیلیان، خاطرنشان کرد: شیراز یعنی قصه؛ و تا زمانی که قصه‌گوها و راویان زیبایی و عقلانیت در این شهر نفس می‌کشند، این موزه زنده باقی خواهد ماند. هویت ایرانی یک دیوار برای نفی دیگران نیست، بلکه پلی است که نخبگان جهانی همچون گوته را شیفته خود کرده است.

این مراسم با حضور مدیران کل میراث‌فرهنگی و آموزش و پرورش فارس، شهردار شیراز و جمع کثیری از اهالی فرهنگ و هنر، با تأکید بر نقش کلیدی دبیرخانه دائمی هویت در پیوند دانش دانشگاهی با زندگی توده مردم به کار خود پایان داد.

