به گزارش خبرنگار میراث آریا ، بهزاد مریدی امروز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در حاشیه افتتاحیه این مرکز گفت: به گفته وزیر میراث‌فرهنگی، پس از جنگ تحمیلی و خسارت‌های پرشماری که در این جنگ ناجوانمردانه به میراث تاریخی کشور وارد شد، نیازمند ایجاد پویش مرمت هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس افزود: این پویش مرمت ناگزیر به داشتن بسیاری از استادکارها در سطح کشور بود.

مریدی ادامه داد: با توجه به وسعت تخریب‌های میراث فرهنگی در جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی، طرح مدرسه مرمت با فضای آموزش شاگرد-استادی، از استان فارس آغاز شد.

او بیان کرد: از این باب فکر می‌کنم فارس نخستین مدرسه مرمتی است که پس از این حوادث شکل گرفت و امیدواریم در دیگر نقاط کشور نیز تداوم یابد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس گفت: این طرح، لبیکی برای مرمت آثار تاریخی صدمه‌دیده‌ای است که هویت و جان و دل همه مردم این سرزمین است.

مریدی ادامه داد: علاقه‌مندان به فعالیت در زمینه مرمت آثار تاریخی، در این مدرسه به صورت رایگان از سوی استادکارها آموزش می‌بینند.

او یادآور شد: فارس از بهترین و مخرب‌ترین استادکاران مرمت میراث فرهنگی برخوردار است.

