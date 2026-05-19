۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۶

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس خبرداد:

راه‌اندازی نخستین مدرسه مرمت در شیراز؛ گامی برای پویش ملی مرمت میراث تاریخی

نخستین مدرسه مرمت فارس با هدف احیای نظام استادشاگردی در حوزه مرمت آثار تاریخی، در شیراز افتتاح شد تا پاسخی به تخریب‌های گسترده دوران جنگ تحمیلی باشد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا ، بهزاد مریدی امروز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در حاشیه افتتاحیه این مرکز گفت: به گفته وزیر میراث‌فرهنگی، پس از جنگ تحمیلی و خسارت‌های پرشماری که در این جنگ ناجوانمردانه به میراث تاریخی کشور وارد شد، نیازمند ایجاد پویش مرمت هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس افزود: این پویش مرمت ناگزیر به داشتن بسیاری از استادکارها در سطح کشور بود.

مریدی ادامه داد: با توجه به وسعت تخریب‌های میراث فرهنگی در جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی، طرح مدرسه مرمت با فضای آموزش شاگرد-استادی، از استان فارس آغاز شد.

او بیان کرد: از این باب فکر می‌کنم فارس نخستین مدرسه مرمتی است که پس از این حوادث شکل گرفت و امیدواریم در دیگر نقاط کشور نیز تداوم یابد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس گفت: این طرح، لبیکی برای مرمت آثار تاریخی صدمه‌دیده‌ای است که هویت و جان و دل همه مردم این سرزمین است.

مریدی ادامه داد: علاقه‌مندان به فعالیت در زمینه مرمت آثار تاریخی، در این مدرسه به صورت رایگان از سوی استادکارها آموزش می‌بینند.

او یادآور شد: فارس از بهترین و مخرب‌ترین استادکاران مرمت میراث فرهنگی برخوردار است.

