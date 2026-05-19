عملیات مرمت و بازسازی موزه تاریخ آموزش و پرورش استان فارس

به گزاش خبرنگار میراث آریا ، بهزاد مریدی روز دوشنبه 28 اردیبهشت ماه با اشاره به پیشینه تاریخی ایران گفت: ایران کشوری است که در طول اعصار مختلف با ساختارهای گوناگونی اداره شده، اما آنچه ما را همواره متحد نگاه داشته، هویت ما است.

مدیرکل میراث فرهنگی ، ردشگری و صنایع دستی استان فاس افزود: هویت شامل نژاد، زبان، فرهنگ و اعتقادات دینی است با وجود تنوع اقوام در ایران، همه ما دارای خاطرات مشترک، حافظه فرهنگی و تاریخی یکسان و زبان واحدی هستیم که میراث ما را شکل می‌دهد اگر این هویت از ما گرفته شود، دیگر چیزی برای عرضه در عرصه جهانی نخواهیم داشت.

مریدی ادامه داد: اداره‌کل میراث فرهنگی با تمام توان در کنار آموزش و پرورش استان فارس خواهد بود تا عملیات مرمت این بنای ارزشمند هرچه سریع‌تر آغاز شده و این نماد فرهنگی بار دیگر احیا شود.

محسن کلاری افزود: بر همین اساس و در راستای تفاهم‌نامه میان اداره‌کل آموزش و پرورش و اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان، دبیرخانه دائمی رویداد علمی-فرهنگی «هویت» در مجموعه فرهنگی سعدیه شیراز راه‌اندازی شده است تا به صورت تخصصی به این حوزه بپردازد.

او در ادامه همچنین از وجود موزه‌های مشابه در سایر شهرستان‌های استان خبر داد و افزود: برای ساماندهی حرفه‌ای این مراکز، درخواست تخصیص پست سازمانی جهت مدیریت موزه‌ها را به وزارت آموزش و پرورش ارائه کرده‌ایم. امیدواریم این موزه که متعلق به تمامی مردم ایران است، به زودی بازسازی شده و میزبان دانش‌آموزان و فرهنگیان سراسر کشور باشد.

انتهای پیام/