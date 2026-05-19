بازگشایی موزه آب انبار وکیل شیراز؛ گامی نو در احیای هویت ملی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی بر اهمیت موزهها به عنوان حافظان هویت ملی تأکید کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اشاره به اینکه این مراسم آغازی بر هفته میراث فرهنگی است، افزود: همزمان با روز جهانی موزهها، شاهد بازگشایی موزههایی بودیم که در مدتهای گذشته بسته مانده بودند و موزه آب انبار وکیل یکی از این مجموعههاست.
مریدی با بیان اینکه شیراز با داشتن نزدیک به چهل درصد آثار میراث فرهنگی در تمام کشور، شایسته عنوان «پایتخت موزههای زنده ایران» است، گفت: این همدلی که بین مجموعهها و دستگاههای مختلف شکل گرفته میتواند شیراز را با نگاهی گردشگری به جایگاهی ویژه برساند.
او به طرحهای توسعهای در محور زندیه اشاره کرد و افزود: پس از افتتاح میدان نوبهار توسط شهرداری، مجموعه آب و دیوانخانه نیز مرمت خواهند شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس ابراز امیدواری کرد که ساختمان مخابرات که سالهاست در این منطقه قرار دارد پس از تملک و با حمایتهای لازم به موزه ارتباطات تبدیل شود و به این مجموعه زیبا در کنار حوزه بلدیه، هویت بصری جدیدی ببخشد.
مریدی با اشاره به اینکه موزهها حافظ تاریخ و هویت جمعی ملتها هستند، گفت: هویت ملی ما در دل و جان همه ماست و موزهها یادآور این مهم هستند که نیازمند بازگشت به خویش و درک دقیق تمدن غنی خود هستیم. ایران همیشگی، با تمدنی که توسط هیچ کس قابل انکار نیست، همواره به رخ جهانیان کشیده شده و خواهد شد.
او در خصوص اعتبارات مرمتی نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: بخشی از اعتبارات به موزه باغ فردوس و تاریخ آموزش و پرورش اختصاص یافته که پس از طرح در شورای فنی و با کمک دستگاههای مربوطه، مرمت آنها هرچه سریعتر آغاز خواهد شد. همچنین تلاش میکنیم تا خانههای تاریخی ارزشمند بافت قدیم شیراز را به صاحبان اصلیشان برسانیم تا با حمایت دولت و سرمایهگذاری بخش خصوصی، احیا شوند.
در این مراسم از لگوی مجموعه زندیه رونمایی شد و مدیرکل میراث فرهنگی فارس نوید ایجاد لوگو برای دیگر اماکن تاریخی شیراز را داد.
