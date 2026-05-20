به گزارش خبرنگار میراث آریا بهزاد مریدی امروز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با اشاره به جایگاه جهانی شیراز در حوزه ادبیات گفت: ثبت شیراز در شبکه شهرهای خلاق ادبی، صرفاً یک عنوان نیست، بلکه ظرفیتی است که می‌تواند در کنار ارزش‌های فرهنگی، محرک موتور اقتصادی شهر باشد. گردشگری ادبی از جمله حوزه‌هایی است که با تکیه بر غنای فکری و پیشینه تاریخی، پتانسیل بالایی برای ارزآوری و اشتغال‌زایی دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس با مقایسه هزینه‌های صیانت از آثار تاریخی با حوزه‌های نوین گردشگری افزود: در حالی که نگهداری از میراث سنگ و گل و بناهای تاریخی هزینه‌های هنگفت و مستمری را می‌طلبد، گردشگری ادبی حوزه‌ای پویا، زنده و به‌مراتب کم‌هزینه‌تر است که با برنامه‌ریزی نرم‌افزاری صحیح، به سرعت قابلیت توسعه و بهره‌وری پیدا می‌کند.

مریدی هدف از تقویت این شاخه از صنعت توریسم را پیوند میان سرمایه‌های ادبی ملی و اقتصاد شهری دانست و گفت: باید بتوانیم در تمام فصول سال، شیراز را به عنوان مقصدی برای گردشگران فرهنگی معرفی کنیم. در این راستا، دو بازه زمانی طلایی در تقویم فرهنگی شیراز وجود دارد که از اول تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه و از هشتم تا بیستم مهرماه را شامل می‌شود.

او در ادامه تأکید کرد: اگر با همکاری رسانه‌ها و دستگاه‌های متولی، برنامه‌ریزی منسجمی صورت گیرد، می‌توانیم این مقاطع را به دوره‌هایی حدوداً ۴۰ روزه از رویدادهای فرهنگی و ادبی تبدیل کنیم که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر آثار فرهنگی و معنوی، دستاوردهای ماندگاری برای جامعه به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/