۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۶

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی با خانواده شهید جنگ رمضان دیدار کرد

هم‌زمان با هفته گرامی‌داشت میراث‌فرهنگی، سردار قاسمی مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران به همراه سرپرست میراث‌فرهنگی استان قزوین و جمعی از مدیران با حضور در منزل خانواده شهید والامقام جنگ رمضان عرفان کشاورزکیا با آن‌ها دیدار و گفت‌وگو کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این دیدار که روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام شد، سردار سید قاسم قاسمی با تجلیل از ایثارگری‌های شهدا، نقش نیروهای مقتدر هوافضا و مدافعان امنیت را در حراست از مرزهای کشور ستودنی دانست.

او در این مراسم ضمن تکریم استقامت خانواده معزز این شهید اظهار کرد: این شهید والامقام با نثار خون پاک خود برگ زرینی دیگری به افتخارات استان قزوین افزوده است، عزت و شکوه امروز ایران اسلامی مدیون خون پاک شهدایی است که در عملیات‌های سرنوشت‌ساز کشور همچون جنگ رمضان به همه ما درس ایستادگی دادند.

در ادامه این مراسم با اهدای لوح سپاس از صبوری‌ها و فداکاری‌های خانواده این شهید والامقام در ایام جنگ رمضان تجلیل شد .

فرزانه فتحی
دبیر مهدی ارجمند

