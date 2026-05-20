به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این دیدار که روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام شد، سردار سید قاسم قاسمی با تجلیل از ایثارگری‌های شهدا، نقش نیروهای مقتدر هوافضا و مدافعان امنیت را در حراست از مرزهای کشور ستودنی دانست.

او در این مراسم ضمن تکریم استقامت خانواده معزز این شهید اظهار کرد: این شهید والامقام با نثار خون پاک خود برگ زرینی دیگری به افتخارات استان قزوین افزوده است، عزت و شکوه امروز ایران اسلامی مدیون خون پاک شهدایی است که در عملیات‌های سرنوشت‌ساز کشور همچون جنگ رمضان به همه ما درس ایستادگی دادند.

در ادامه این مراسم با اهدای لوح سپاس از صبوری‌ها و فداکاری‌های خانواده این شهید والامقام در ایام جنگ رمضان تجلیل شد .

