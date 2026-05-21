مریم مهدوی سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین به بهانه روز ملی بومگردی در یادداشتی نوشت:

بوم‌گردی در نگاه ما، صرفاً ایجاد مکانی برای اقامت نیست؛ بلکه راهکاری برای صیانت از میراث ناملموس، سنت‌های بومی و معماری اصیل مناطق روستایی است.

با نگاهی به وضعیت موجود، هم‌اکنون 13 اقامتگاه بوم‌گردی فعال در سطح استان به ارائه خدمات می‌پردازند که بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت در منطقه زیبای الموت متمرکز شده است، این استقبال نشان‌دهنده اقبال گردشگران به تجربه زیست بومی و فاصله گرفتن از زندگی ماشینی است.

با این حال، من و همکارانم‌ در اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان قزوین، به همین میزان بسنده نکرده‌ایم. در راستای توسعه متوازن گردشگری و توزیع عادلانه فرصت‌ها در سایر مناطق استان، فرآیند صدور مجوزها با جدیت و در عین حال با دقت‌نظر بر استانداردهای کیفی در جریان است.

در همین راستا، تعداد 33 موافقت اصولی برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در این حوزه صادر شده است. همچنین، پرونده‌های متعددی در مراحل مختلف دریافت مجوز نهایی قرار دارند و پروژه‌های احداثی بسیاری نیز در دست اجرا هستند که نویدبخش افزایش ظرفیت اقامتی بوم‌گردی استان در آینده‌ای نزدیک و بهره‌مندی بیشترِروستاها از مواهب اقتصادی این صنعت است.

آنچه در دستور کار ما قرار دارد، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت مناطق کمتر برخوردار و بهره‌گیری از توان جوامع محلی برای ارتقای سطح معیشت و ماندگاری جمعیت در روستاهاست.

بوم‌گردی در قزوین، با تکیه بر اصالت و نوآوری، مسیری است که به حفظ هویت روستایی و رونق گردشگری استان منجر خواهد شد.امید است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و حمایت سرمایه‌گذاران خلاق، شاهد شکوفایی بیش از پیش این عرصه در جای‌جای استان باشیم.

