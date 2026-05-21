به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در این نشست که روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت 1405 با همراهی سرپرست اداره‌کل و فرماندهی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان قزوین در دفتر فرماندهی انتظامی برگزار شد، سردار قاسمی با اشاره به ابعاد مختلف جنگ رمضان و اهمیت تبیین آن در قالب برنامه‌های ملی دفاع مقدس از خدمات مجموعه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در حوزه امنیت، پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی و صیانت از ظرفیت‌های اجتماعی قدردانی کرد.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به شرایط ویژه کنونی کشور، بر نقش دستگاه‌های اجرایی در حمایت از حضور و تجمعات قانونی مردم و همچنین تقویت هماهنگی میان نهادها برای مدیریت صحیح میدان و خیابان تأکید کرد.

سردار طرهانی نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از اقدامات انتظامی استان قزوین، بر آمادگی مجموعه انتظامی برای همکاری با دستگاه‌های فرهنگی به‌ویژه در حوزه صیانت از موزه‌ها، بناهای تاریخی و اماکن فرهنگی تأکید نمود.

در ادامه راهکارهای توسعه تعاملات دوجانبه، ایجاد سازوکارهای مشترک برای حفاظت از میراث‌فرهنگی و برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های مرتبط با دفاع مقدس مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر استمرار این نشست‌ها و همکاری فی‌مابین تأکید کردند.

