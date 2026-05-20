نخستین سند مکتوب تاریخی چهارمحال و بختیاری از دوره ایلام میانه یادمانی ۳هزار ساله است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، بابک زمانیپور روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه جاری در بازدید اعضای انجمن علمی آموزشی تاریخ چهارمحال و بختیاری، اعضای هیئتهای علمی گروههای دانشگاهی هنر و تاریخ و راهنمایان گردشگری استان از حفاریهای باستانشناسی تپه گلی شهرستان خانمیرزا گفت: این بازدید پس از برنامهریزیهای انجام شده از سوی گنجینه آموزش و پرورش استان و همراهی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و شهرستان خانمیرزا برگزار شد.
مدیر گنجینه آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری افزود: این بازدید بهمنظور گرامیداشت ۲۸ اردیبهشتماه «روز جهانی موزه و آغاز هفته میراثفرهنگی» و در راستای فعالیتهای باستانشناختی به سرپرستی علیاصغر نوروزی بلداجی در تپه باستانی تاریخی قلعه گلی شهرستان خانمیرزا انجام شد.
زمانیپور تصریح کرد: در این بازدید، حاضران از نزدیک با روند فعالیت باستانشناسان، لایههای فرهنگی و تمدنی ادوار پیش از تاریخ تا دوران اسلامی و آثار بهدست آمده آشنا شدند.
او یادآور شد: گمانهزنیهای انجام شده در فصلهای گذشته در دهه ۱۳۷۰ هجری شمسی در این محل از سوی علیاصغر نوروزی بلداجی منجر به معرفی نخستین سند مکتوب تاریخی چهارمحال و بختیاری متعلق به دوره ایلام میانه یادمانی سه هزار ساله شد که زینتبخش موزه باستانشناسی شهرکرد است.
زمانیپور اضافه کرد: این بازدید با دیدار از بخشهای مختلف موزه مردمشناسی استاد بهرام بهرامی بروجنی و موزه شهر بروجن به پایان رسید.
انتهای پیام/
نظر شما