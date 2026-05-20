تقویم رویدادهای مناسبتی چهارمحال و بختیاری تدوین شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز چهارشنبه ۳۰ اردی‌بهشت‌ماه جاری با اعلام این خبر گفت: بر این اساس امسال سه رویداد ملی شامل جشنواره طبیعت‌گردی، جشنواره اقوام و عشایر ایران‌زمین و جشنواره موسیقی محلی به میزبانی چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: مشارکت مردمی برای پیش‌بُرد امور مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این استان در اولویت قرار دارد.

صادقی تصریح کرد: در هر سه بخش میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از دیدگاه‌ها، پیشنهادها و همکاری‌های مردمی برای پیش‌بُرد بهتر برنامه‌ها و اقدامات استقبال می‌شود.

