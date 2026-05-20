بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی گفت: ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی نشاندهنده ارزش و ثروت ملی است و تمامی دستگاههای اجرایی و مردم در قبال حفظ این آثار، مسئولیت دارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: البته در این استان چنین نگاهی بهصورت کامل وجود ندارد و برخی دستگاههای اجرایی پس از ثبت یک اثر، خود را از مسئولیت کنار میکشند.
صادقی تصریح کرد: این در حالی است که آثار طبیعی، رودخانهها، امامزادهها و جاذبههای گردشگری هرکدام متولی مشخصی دارد و باید برای حفاظت و نگهداری آنها اعتبارات اختصاصی پیشبینی شود.
او با اشاره به نقش رسانههای گروهی در تبیین رسالت میراثفرهنگی و مطالبهگری یادآور شد: رسانههای گروهی میتوانند در معرفی ظرفیتها و آثار تاریخی چهارمحال و بختیاری نقشآفرینی کنند.
