به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز چهارشنبه ۳۰ اردی‌بهشت‌ماه جاری با اعلام این خبر گفت: از مجموع آثار تاریخی شناسایی شده در چهارمحال و بختیاری تاکنون ۶۴۸ اثر غیرمنقول شامل بنا، بافت و محوطه، ۳۶ اثر منقول، ۴۳ اثر طبیعی و ۱۱۰ اثر ناملموس در فهرست ملی به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: محدودیت اعتبارات، کمبود شدید نیروی انسانی متخصص، همراهی نکردن دستگاه‌های بهره‌بردار و اجرای پروژه‌های عمرانی بدون استعلام از میراث‌فرهنگی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه میراث‌فرهنگی به‌شمار می‌رود.

صادقی تصریح کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی قبل از شروع پروژه از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استعلام نمی‌گیرند و وقتی به آثار تاریخی برخورد می‌کنند، جلوی اجرای طرح گرفته و باعث نارضایتی می‌شود.

وی یادآور شد: از رسانه‌های گروهی درخواست می‌شود در بخش آگاهی‌بخشی، فرهنگ‌سازی و مطالبه‌گری در حوزه میراث‌فرهنگی ورود جدی‌تر داشته باشند.

صادقی اضافه کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی بدون همراهی مردم، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها ناممکن است.

