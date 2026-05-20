بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه جاری با اعلام این خبر گفت: از مجموع آثار تاریخی شناسایی شده در چهارمحال و بختیاری تاکنون ۶۴۸ اثر غیرمنقول شامل بنا، بافت و محوطه، ۳۶ اثر منقول، ۴۳ اثر طبیعی و ۱۱۰ اثر ناملموس در فهرست ملی به ثبت رسیده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: محدودیت اعتبارات، کمبود شدید نیروی انسانی متخصص، همراهی نکردن دستگاههای بهرهبردار و اجرای پروژههای عمرانی بدون استعلام از میراثفرهنگی از مهمترین چالشهای حوزه میراثفرهنگی بهشمار میرود.
صادقی تصریح کرد: برخی دستگاههای اجرایی قبل از شروع پروژه از ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استعلام نمیگیرند و وقتی به آثار تاریخی برخورد میکنند، جلوی اجرای طرح گرفته و باعث نارضایتی میشود.
وی یادآور شد: از رسانههای گروهی درخواست میشود در بخش آگاهیبخشی، فرهنگسازی و مطالبهگری در حوزه میراثفرهنگی ورود جدیتر داشته باشند.
صادقی اضافه کرد: حفاظت از میراثفرهنگی بدون همراهی مردم، دانشگاهها و رسانهها ناممکن است.
