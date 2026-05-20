به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدحسین واحدیان شامگاه سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه جاری به‌مناسبت هفته فرهنگی و نهمین نکوداشت روز شهرکرد در همایش ورزش پهلوانی به‌میزبانی مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر در شهرکرد گفت: فضاهای مختلف شهری به‌واسطه رویدادهای فرهنگی و ورزشی می‌تواند روح‌بخشی پیدا کند و به کانونی برای نشاط اجتماعی و تعامل شهروندان تبدیل شود.

شهردار شهرکرد افزود: استفاده از ظرفیت فضاهای تاریخی برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی، علاوه‌بر پاسداشت میراث‌فرهنگی ملموس، به احیای میراث‌فرهنگی ناملموس کمک می‌کند و اثرگذاری ویژه‌ای بر جامعه دارد.

واحدیان به جایگاه زورخانه و ورزش پهلوانی در فرهنگ ایرانی اسلامی اشاره و تصریح کرد: این ورزش ارزشمند، سرشار از مفاهیم اخلاقی، جوانمردی، شجاعت و منش پهلوانی است و می‌تواند در شکل‌گیری شخصیت نوجوانان و جوانان نقش مهمی داشته باشد.

او با تبریک هفته میراث‌فرهنگی به کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگیف گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری و فعالان میراث‌فرهنگی در استان یادآور شد: استمرار برگزاری چنین رویدادهایی در شهرکرد ضروری و عاملی برای تقویت هویت شهری، افزایش مشارکت اجتماعی و زنده‌نگه‌داشتن فضاهای تاریخی است.

