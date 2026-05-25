به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شهباز محمودی از تدوین و اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز و کارخانه قند کرج در حوزه‌های میراث صنعتی، موزه‌داری و آموزش‌های تخصصی خبر داد و گفت: یکی از ساختمان‌های تاریخی این مجموعه در حال طی مراحل مطالعاتی و طراحی برای تبدیل به موزه است.

معاون میراث اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: کارخانه قند کرج از جمله قدیمی‌ترین واحدهای صنعتی کشور است که در زمره نخستین کارخانه‌های ایجادشده در شهرستان کرج نیز قرار دارد و نقش مهمی در شکل‌گیری تاریخ صنعتی منطقه ایفا کرده است. این مجموعه پس از یک دوره توقف فعالیت، مجددا در سال گذشته فعالیت خود را از سر گرفته و امروز علاوه بر تداوم تولید، در مسیر تعریف کارکردهای جدید در حوزه میراث فرهنگی نیز قرار گرفته است.

او با اشاره به اهمیت حفاظت از میراث صنعتی به‌عنوان یکی از شاخه‌های نوین میراث فرهنگی گفت: تجربه‌های جهانی نشان داده است که احیای بناهای صنعتی تاریخی و تبدیل آن‌ها به فضاهای فرهنگی، آموزشی و موزه‌ای می‌تواند ضمن حفظ هویت تاریخی، زمینه‌ساز توسعه گردشگری و افزایش تعاملات اجتماعی و علمی نیز باشد. در همین راستا، کارخانه قند کرج نیز با رویکردی مشارکتی وارد این حوزه شده و اقدامات اولیه برای تبدیل یکی از ساختمان‌های قدیمی مجموعه به موزه آغاز شده است.

محمودی افزود: در حال حاضر مطالعات اولیه، بررسی‌های کارشناسی و طراحی‌های مربوط به این پروژه در حال انجام است و تلاش می‌شود با حفظ اصالت معماری و هویت صنعتی بنا، کاربری جدیدی متناسب با نیازهای فرهنگی و موزه‌ای برای آن تعریف شود..

معاون میراث اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز ادامه داد: در کنار این طرح، موضوع توسعه همکاری‌های آموزشی نیز در دستور کار قرار گرفته است. در جلسه‌ای که اخیرا با مدیران کارخانه قند کرج برگزار شد، موضوع راه‌اندازی یک دانشکده وابسته به این مجموعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت تفاهم‌نامه‌ای میان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز و کارخانه قند کرج منعقد شد.

این مسئول توضیح داد: بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، مقرر شده است رشته‌های تخصصی مرتبط با حوزه میراث فرهنگی از جمله باستان‌شناسی، مرمت بناهای تاریخی و موزه‌داری در قالب این دانشکده ارائه و تدریس شود. این همکاری می‌تواند به تربیت نیروهای متخصص در حوزه‌های یادشده کمک کرده و خلأ موجود در برخی رشته‌های کاربردی میراث فرهنگی را تا حدی برطرف کند.

محمودی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های علمی و انسانی موجود در اداره‌کل میراث فرهنگی نیز در این طرح پیش‌بینی شده است، گفت: در این چارچوب، کارشناسان و نیروهای متخصص این اداره‌کل که توانایی و تجربه تدریس دارند، می‌توانند در فرآیند آموزشی دانشکده نقش‌آفرینی کنند و دروس تخصصی را به‌صورت عملی و میدانی به دانشجویان ارائه دهند.

او تاکید کرد: یکی از ویژگی‌های مهم این همکاری، پیوند میان آموزش نظری و تجربه میدانی است؛ به‌گونه‌ای که دانشجویان بتوانند علاوه بر حضور در کلاس‌های درس، از نزدیک با بناهای تاریخی، محوطه‌های باستانی و موزه‌های استان البرز آشنا شوند. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این اماکن می‌توانند به‌عنوان بسترهای آموزشی و کارگاهی مورد استفاده قرار گیرند و دانشجویان در قالب بازدیدهای علمی، دوره‌های کارآموزی و کارگاه‌های مرمتی در این فضاها حضور یابند.

معاون میراث اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: این رویکرد علاوه بر ارتقای کیفیت آموزش، می‌تواند به افزایش سطح مهارت‌های عملی دانشجویان نیز کمک کند و زمینه ورود مؤثرتر آن‌ها به بازار کار در حوزه‌های مرتبط با میراث فرهنگی را فراهم سازد.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های صنعتی، دانشگاهی و پژوهشی، گام‌های مؤثری در جهت حفاظت، احیا و معرفی میراث تاریخی استان بردارد و پروژه‌هایی از این دست می‌تواند به الگویی برای همکاری‌های بین‌بخشی در سطح ملی تبدیل شود.

