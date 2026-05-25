به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی با اشاره به جایگاه استان البرز در ساختار گردشگری کشور اظهار کرد: البرز از جمله استانهایی است که به واسطه ویژگیهای خاص جغرافیایی و اقلیمی، ظرفیتهای گردشگری آن به صورت همزمان در چند حوزه قابل تعریف است؛ به گونهای که در یک بازه زمانی محدود، امکان تجربه همزمان اقلیمهای متفاوت از کوهستانی و سردسیر تا مناطق معتدل و روستایی در این استان وجود دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز، افزود: این ویژگی موجب شده البرز در مقایسه با بسیاری از استانهای کشور از تنوع مقصد گردشگری بالاتری برخوردار باشد و همین امر زمینه شکلگیری الگوهای متنوع گردشگری از جمله گردشگری طبیعی، روستایی، مذهبی، تاریخی و حتی گردشگری سلامت را فراهم کرده است.
او با اشاره به نقش محورهای طبیعی استان در جذب گردشگران، تصریح کرد: مناطق نمونه گردشگری همچون برغان، طالقان، بخشهای کوهستانی شهرستان کرج و محور گردشگری کرج- چالوس هر یک به تنهایی ظرفیت تبدیل شدن به مقصدهای ملی و حتی بینالمللی را دارند و در صورت تکمیل زیرساختها، میتوانند نقش مهمی در توزیع سفر در کشور ایفا کنند.
این مسئول توضیح داد: جاده کرج- چالوس به عنوان یکی از زیباترین مسیرهای ارتباطی کشور، علاوه بر نقش ارتباطی، به عنوان یک محور گردشگری شناخته میشود که در تمام فصول سال به ویژه بهار و تابستان، میزبان حجم قابل توجهی از گردشگران داخلی است.
زینالی با اشاره به جایگاه شهرستان طالقان در نقشه گردشگری استان گفت: طالقان یکی از مهمترین پهنههای گردشگری البرز است که به دلیل برخورداری از طبیعت بکر، بافتهای روستایی اصیل، منابع آبی ارزشمند و جاذبههای فرهنگی و مذهبی، ظرفیت تبدیل شدن به یک برند گردشگری مستقل را دارد.
او توضیح داد: در این شهرستان، گردشگری مذهبی نیز در کنار گردشگری طبیعی معنا پیدا میکند؛ چراکه وجود امامزادگان و اماکن مذهبی در کنار طبیعت کمنظیر، ترکیبی ارزشمند برای توسعه گردشگری معنوی و فرهنگی ایجاد کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در ادامه با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگری گفت: یکی از مزیتهای مهم استان البرز، وجود مردمی خونگرم، همراه و مهماننواز است که این ویژگی انسانی در کنار جاذبههای طبیعی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تجربه گردشگران دارد و به عنوان یک سرمایه نرم در توسعه صنعت گردشگری محسوب میشود.
این مسئول تصریح کرد: در کنار این ظرفیتها نزدیکی به پایتخت نیز یک مزیت راهبردی برای استان البرز است؛ چراکه امکان دسترسی سریع و آسان گردشگران تهرانی به این استان، زمینه افزایش سفرهای کوتاهمدت و گردشگری آخر هفته را فراهم کرده است.
زینالی با تشریح رویکردهای مدیریتی در حوزه گردشگری استان، اظهار کرد: از ابتدای مسئولیت در ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز، تدوین طرح جامع توسعه گردشگری بر اساس برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد تا توسعه این حوزه به صورت هدفمند، علمی و مبتنی بر ظرفیتهای واقعی هر شهرستان پیش برود.
او افزود: در این چارچوب نگاه اصلی بر توسعه متوازن گردشگری در سطح استان و جلوگیری از تمرکز صرف بر چند نقطه خاص بوده است تا همه شهرستانها بتوانند سهمی در توسعه این صنعت داشته باشند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز توسعه گردشگری روستایی و بومگردی را یکی از محورهای اصلی برنامههای این ادارهکل عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی روستاهای استان، توسعه اقامتگاههای بومگردی به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در دستور کار قرار گرفته است.
او تصریح کرد: در همین راستا، با همکاری فرمانداری شهرستان طالقان، ۲۶ نقطه مستعد برای ایجاد اقامتگاههای بومگردی شناسایی شد که این اقدام بر پایه مطالعات میدانی و ظرفیتسنجی دقیق انجام شده است و تاکنون بیش از ۱۰ واحد از این اقامتگاهها به بهرهبرداری رسیده است.
زینالی افزود: هدف از توسعه بومگردی در استان فقط افزایش ظرفیت اقامتی نیست بلکه ایجاد اشتغال پایدار برای جوامع محلی، حفظ بافت فرهنگی روستاها و افزایش مدت ماندگاری گردشگران در استان است.
این مسئول با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه میراث فرهنگی تصریح کرد: حفاظت، مرمت و احیای آثار تاریخی از مهمترین مأموریتهای این ادارهکل بوده و در این راستا پروژههای متعددی در سطح استان اجرا شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: مرمت و احیای خانه آیتالله طالقانی یکی از مهمترین پروژههای فرهنگی استان است که با تأمین اعتبارات ملی و استانی و با هماهنگی خانواده ایشان انجام شده و اکنون این بنا در مسیر تبدیل شدن به یک مرکز فرهنگی شاخص قرار دارد. هدف از احیای این اثر تاریخی، ایجاد یک فضای فرهنگی پویا برای گفتوگو، پژوهش و معرفی اندیشههای معاصر در بستر تاریخ معاصر ایران بوده است.
زینالی توضیح داد: این مجموعه در آینده نزدیک به یک گذر فرهنگی و پاتوق فکری برای پژوهشگران، گردشگران فرهنگی و علاقهمندان تاریخ تبدیل خواهد شد و میتواند نقش مهمی در گردشگری فرهنگی استان ایفا کند.
او همچنین با اشاره به همکاریهای بینبخشی در حوزه میراث مذهبی گفت: در تعامل با اداره کل اوقاف البرز و سایر دستگاههای اجرایی، پروژههای مرمت و ساماندهی امامزادگان استان در دستور کار قرار گرفته که این موضوع نقش مهمی در توسعه گردشگری مذهبی دارد.
این مسئول با اشاره به سیاستهای جدید دولت چهاردهم در حوزه گردشگری اظهار کرد: در چارچوب رویکردهای جدید، توسعه گردشگری در مناطق دارای حساسیتهای محیطزیستی با نگاه علمی و پایدار مورد توجه قرار گرفته و سرمایهگذاری در این حوزه با رعایت ملاحظات زیستمحیطی امکانپذیر شده است.
او افزود: گردشگری به عنوان یکی از پاکترین انواع سرمایهگذاری، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، میتواند نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به محیط زیست ایفا کند.
زینالی تصریح کرد: در همین راستا، کارگروه ویژهای به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با دبیری ادارهکل میراث فرهنگی استان تشکیل شده که تمامی دستگاههای اجرایی در آن عضو هستند و مأموریت آن تسهیل روند سرمایهگذاری و رفع موانع توسعه گردشگری است. این کارگروه میتواند به عنوان یک ساختار هماهنگکننده میان دستگاههای مختلف عمل کرده و مسیر توسعه گردشگری استان را هموارتر کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در ادامه با اشاره به پروژههای مهم مرمتی در استان نیز گفت: مرمت کامل پل تاریخی شاهعباسی کرج یکی از پروژههای شاخص سال گذشته بوده که با همکاری دستگاههای اجرایی به سرانجام رسیده است و این اثر اکنون قابلیت بهرهبرداری گردشگری دارد. همچنین کاخ سلیمانیه کرج نیز پس از مرمت و ساماندهی، آماده بازدید عمومی شده و میتواند به عنوان یکی از مراکز مهم گردشگری شهری مورد استفاده قرار گیرد.
این مسئول همچنین با اشاره به اهمیت تپه تاریخی ازبکی در شهرستان نظرآباد گفت: این محوطه باستانی با قدمتی در حدود ۹ هزار سال، یکی از مهمترین سایتهای پیش از تاریخ ایران محسوب میشود که روند تبدیل آن به سایتموزه ملی در حال اجراست.
او بیان کرد: هدف نهایی این پروژه ثبت جهانی تپه ازبکی و معرفی آن به عنوان یکی از شاخصترین محوطههای باستانی کشور در سطح بینالمللی است و زیرساختهای لازم برای تحقق این هدف در حال تکمیل است. تپه ازبکی میتواند به عنوان یک برند ملی در حوزه گردشگری باستانشناسی مطرح شود و نقش مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز به وضعیت کاروانسرای تاریخی شاهعباسی کرج نیز اشاره کرد و گفت: این بنای ارزشمند با مشارکت صندوق احیا و بهرهبرداری از بناهای تاریخی به بخش خصوصی واگذار شده و عملیات مرمت آن با پیشرفت حدود ۸۵ درصد در حال انجام است. بر اساس برنامهریزی انجامشده، این کاروانسرا طی ماههای آینده تکمیل و به عنوان یک مجموعه فرهنگی، گردشگری و اقامتی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
زینالی در پایان تأکید کرد: تمامی اقدامات انجامشده در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز در راستای تحقق توسعه پایدار، صیانت از هویت تاریخی و تبدیل البرز به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور انجام شده و تداوم این مسیر میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ایفا کند.
