رضاتربتی فعال حوزه گردشگری در یادداشتی نوشت: در عصر اقتصاد تجربه‌محور، گردشگری دیگر تنها یک صنعت جانبی برای تبادل ارز نیست، بلکه به موتور محرک توسعه پایدار، دیپلماسی عمومی و تاب‌آوری اجتماعی تبدیل شده است. امروز، کشورهای پیشرو در صنعت توریسم، به جای تکیه بر مدل‌های سنتی انبوه-گردشگری، به سمت استراتژی‌های هدفمند حرکت کرده‌اند؛ جایی که پژوهش‌های دقیق، زیربنای تصمیم‌گیری‌های کلان را تشکیل می‌دهند. این یادداشت، نقشه راهی را ترسیم می‌کند که چگونه شناسایی و توسعه دقیق کشورهای هدف، می‌تواند نه تنها چهره اقتصادی یک مقصد را دگرگون کند، بلکه هویت ملی آن را در نقشه جهانی گردشگری بازتعریف کند.

گذار از گردشگری سنتی به پژوهش‌محوری استراتژیک

برای دهه‌ها، کشورهای در حال توسعه در صنعت گردشگری از مدل درهای باز برای همه استفاده می‌کردند. در این الگو، هر بازدیدکننده‌ای از هر ملیتی، صرف‌نظر از تأثیرات فرهنگی یا ظرفیت‌های محیط‌زیستی، یک غنیمت اقتصادی محسوب می‌شد. اما پژوهش‌های نوین نشان می‌دهند که این رویکرد، در درازمدت به استهلاک زیرساخت‌ها و کاهش کیفیت تجربه منجر می‌شود.

امروزه، مفهوم کشور هدف فراتر از یک بازاریابی ساده است. این مفهوم بر پایه تحلیل‌های داده‌محور بنا شده است. پژوهش در این حوزه، به ما می‌گوید که باید به دنبال گردشگرانی باشیم که با ارزش‌های بومی ما همخوانی دارند، بودجه‌بندیِ آن‌ها با زیرساخت‌های ما مطابقت دارد و حضور آن‌ها باعث تقویت زنجیره ارزش محلی می‌شود.

تحلیل مؤلفه‌های پژوهشی در انتخاب کشورهای هدف

فرآیند انتخاب کشورهای هدف باید یک فرآیند علمی، چندبعدی و پویا باشد. پژوهش‌های توسعه گردشگری در این مسیر بر سه محور اصلی استوار هستند:

۱. تحلیل قدرت خرید و تناسب با محصول:

یک پژوهش دقیق باید بررسی کند که آیا زیرساخت‌های مقصد (هتل‌ها، حمل‌ونقل و خدمات) با انتظارات گردشگرانِ آن کشور هدف مطابقت دارد؟ اگر زیرساخت‌های لوکس دارید، جذب گردشگران با بودجه پایین، تنها موجب نارضایتی و تخریب برند می‌شود. پژوهشگر باید با بررسی دهک‌های درآمدی کشورهای مبدأ، دقیق‌ترین تطبیق را انجام دهد.

۲. همسویی فرهنگی و دغدغه‌های مشترک:

گردشگریِ پایدار، بر پایه درک متقابل استوار است. کشورهایی که سوابق فرهنگی یا اشتراکات تاریخی دارند، پتانسیل بالاتری برای بازاریابی هدفمند دارند. پژوهش در این زمینه به ما کمک می‌کند تا پیامی طراحی کنیم که در ذهن و قلب مخاطبِ کشور هدف بنشیند.

۳. سنجش تاب‌آوری و ظرفیت برد:

این مهم‌ترین بخش از پژوهش است. قبل از جذب گسترده گردشگر از یک کشور خاص، باید پرسید: آیا محیط‌زیست، زیرساخت‌های شهری و فرهنگ بومی ما ظرفیت میزبانی از این حجم از تقاضا را دارند؟ پژوهش در این حوزه، استراتژی رشد هوشمند را جایگزین رشد بی‌رویه می‌کند.

نقش داده‌های کلان در توسعه گردشگری

دیگر زمان حدس و گمان در صنعت توریسم گذشته است. کشورهای پیشرو، داده‌های رفتاری گردشگران را در فضای مجازی رصد می‌کنند. اگر پژوهش نشان می‌دهد که گردشگران کشور هدف الف به دنبال تجربه غذاهای خیابانی هستند، و گردشگران کشور ب به دنبال سکوت در طبیعت، راهبرد توسعه گردشگری برای هر یک باید کاملاً متفاوت باشد. پژوهش، ما را قادر می‌سازد تا از بازاریابی انبوه به بازاریابی شخصی‌سازی شده عبور کنیم.

چالش‌های پیش روی پژوهش در توسعه گردشگری

با وجود ضرورت پژوهش، بسیاری از مقاصد گردشگری با خلأهای جدی مواجه هستند. فقدان داده‌های دقیق، تغییرات ناگهانی در روابط سیاسی بین‌المللی که می‌تواند بازارها را به یک‌باره ببندد، و کمبود نیروی انسانی متخصص در تحلیل داده‌های گردشگری، از بزرگترین موانع هستند.

علاوه بر این، فرهنگ پژوهش‌گریزی در برخی سطوح مدیریتی، مانع از آن می‌شود که استراتژی‌ها بر پایه واقعیت‌های موجود تنظیم شوند. برای موفقیت، توسعه گردشگری باید از یک حوزه خدماتی، به یک حوزه دانش‌بنیان تبدیل شود که در آن هر تصمیمِ بازاریابی، با یک مطالعه موردی پشتیبانی شود.

پایداری خط قرمز پژوهش‌ها

نکته‌ای که نباید در هیچ پژوهشی فراموش شود، پایداری است. اگر پژوهش‌های توسعه گردشگری تنها به سود مالی کوتاه‌مدت توجه کنند، شکست در آن‌ها حتمی است. گردشگری باید به حفظ میراث فرهنگی و محیط‌زیست کمک کند. بنابراین، هرگونه برنامه‌ریزی برای جذب گردشگر از یک کشور هدف، باید با پیوست‌های زیست‌محیطی و فرهنگی همراه باشد تا جوامع میزبان نه تنها مخالف حضور گردشگران نباشند، بلکه خود به مدافعان اصلی این صنعت تبدیل شوند.

چشم‌اندازی به سوی فردا

توسعه گردشگری کشورهای هدف، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بقا در بازار رقابتی امروز است. کشورهایی که با تکیه بر پژوهش‌های دقیق، بازارهای خود را هوشمندانه انتخاب می‌کنند، ریسک‌های خود را کاهش داده و نرخ بازگشت سرمایه خود را به شدت افزایش می‌دهند.

در نهایت، موفقیت در این عرصه مستلزم تلفیق داده‌های سرد و خشک اقتصادی با گرمای مهمان‌نوازی و فرهنگ است. یادمان باشد که گردشگری در وهله اول، هنرِ برقراری پیوند میان انسان‌هاست. پژوهش، ابزاری است در دست ما تا این پیوند را امن‌تر، لذت‌بخش‌تر و پایدارتر برقرار کنیم. آینده گردشگری متعلق به مقاصدی است که به جای بیشتر، به دنبال بهتر هستند و بهتر تنها از مسیر مطالعه، تحقیق و استراتژی‌های هدفمند حاصل می‌شود. زمان آن رسیده است که صنعت گردشگری ما، از یک فعالیت تجاری سنتی به یک علم دقیق و پیشرو در سطح جهانی تغییر وضعیت دهد.

