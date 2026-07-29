به گزارش خبرنگار میراث آریا، زهرا رنجبر آزاد امروز چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان اظهار کرد: این نشست با حضور مسئولان شهرستان و با هدف بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی میان دستگاههای اجرایی برگزار شد و تصمیمات مهمی برای تسریع روند توسعه و اجرای پروژههای عمرانی شهرستان به تصویب رسید.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان زرندیه افزود: در این جلسه، برای ۲۲ دستگاه اجرایی شهرستان در مجموع مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت و در قالب این اعتبارات، ۷۰ پروژه در حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی و توسعهای تعریف شد که نقش مهمی در ارتقای زیرساختهای شهرستان خواهد داشت.
او با بیان اینکه بخشی از این اعتبارات به حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اختصاص یافته است، تصریح کرد: تخصیص بهموقع اعتبارات، فرصت مناسبی برای حفظ و صیانت از آثار تاریخی، توسعه زیرساختهای گردشگری و حمایت از ظرفیتهای صنایعدستی شهرستان فراهم میکند و زمینهساز رونق اقتصادی و افزایش فرصتهای سرمایهگذاری در این بخش خواهد بود.
او خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، از مجموع پروژههای تعریفشده، ۹ پروژه بزرگ و شاخص تا پایان سال جاری تکمیل و به بهرهبرداری خواهد رسید که این موضوع، گامی مهم در مسیر توسعه متوازن شهرستان و ارتقای سطح خدمات به شهروندان خواهد بود.
رنجبر در پایان بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای جذب کامل اعتبارات و اجرای مطلوب پروژهها تأکید کرد و گفت: همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نقش تعیینکنندهای در تحقق اهداف توسعهای شهرستان و بهرهبرداری بهموقع از پروژههای عمرانی خواهد داشت.
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