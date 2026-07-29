به گزارش خبرنگار میراث آریا، زهرا رنجبر آزاد امروز چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: در آستانه فرا رسیدن ایام اربعین و با توجه به قرار گرفتن شهرستان زرندیه در مسیر تردد بخش قابل توجهی از زائران، عملیات مکان‌یابی و جانمایی موکب‌های پذیرایی در محورهای مواصلاتی شهرستان با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط انجام شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان زرندیه افزود: این جانمایی با هدف ارائه خدمات مطلوب، ایجاد دسترسی مناسب، افزایش ایمنی، رفاه زائران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرستان در میزبانی از مسافران و عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) صورت گرفته و تلاش شده است نقاطی انتخاب شوند که از نظر دسترسی، امکانات و شرایط خدمات‌رسانی، بیشترین کارایی را داشته باشند.

او با تأکید بر اینکه خدمت به زائران اربعین افتخاری بزرگ برای مردم شهرستان زرندیه است، تصریح کرد: اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، تمام توان خود را برای هماهنگی، پشتیبانی و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای استقرار موکب‌ها و ارائه خدمات شایسته به زائران به کار خواهد گرفت.

رنجبر در پایان خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، مشارکت گروه‌های مردمی و استفاده از ظرفیت‌های شهرستان، زمینه‌ساز میزبانی مطلوب از زائران اربعین حسینی خواهد بود و تلاش می‌شود خدماتی در شأن فرهنگ میزبانی و مهمان‌نوازی مردم زرندیه به زائران ارائه شود.



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