به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مشهدی امروز سه شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵ از بازدید بخشدار بخش کمره و رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمین از دستکند تاریخی روستای تهیق خبر داد و اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی ظرفیتهای تاریخی این اثر و ایجاد زمینههای همکاری مشترک برای مرمت، حفاظت و احیای آن انجام شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خمین با اشاره به اهمیت دستکند تاریخی تهیق در معرفی پیشینه فرهنگی و تاریخی منطقه افزود: این اثر ارزشمند از ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از جاذبههای شاخص گردشگری شهرستان برخوردار است و با برنامهریزی مناسب و مشارکت دستگاههای ذیربط میتوان زمینه بهرهبرداری فرهنگی و گردشگری از آن را فراهم کرد.
او تصریح کرد: در این بازدید، راهکارهای تعامل و همکاری میان اداره میراثفرهنگی، بخشداری کمره و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برای اجرای عملیات مرمت، ساماندهی و احیای این مجموعه تاریخی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی در راستای حفظ این میراث ارزشمند تأکید شد.
مشهدی خاطرنشان کرد: تبدیل دستکند تاریخی روستای تهیق به سایتموزه، ضمن حفاظت اصولی از این اثر، میتواند نقش مؤثری در معرفی تاریخ و فرهنگ منطقه، توسعه گردشگری، افزایش ماندگاری گردشگران و رونق اقتصادی جوامع محلی ایفا کند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خمین در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری و تعامل میان دستگاههای اجرایی و تأمین اعتبارات لازم، زمینه مرمت، احیا و بهرهبرداری از دستکند تاریخی تهیق بهعنوان یک سایتموزه ارزشمند در آینده نزدیک فراهم شود.
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