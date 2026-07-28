به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵ افزود: در جریان بازدید از محوطه تاریخی تخته سادات کرهرود، از نزدیک در جریان وضعیت موجود، ظرفیت‌های تاریخی و اقدامات مورد نیاز برای حفاظت و معرفی هرچه بهتر این اثر ارزشمند قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی در این بازدید با اشاره به اهمیت صیانت از آثار تاریخی اظهار کرد: حفظ و احیای میراث‌فرهنگی، حفظ هویت و اصالت تاریخی استان است و تخته سادات کرهرود به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی، شایسته توجه ویژه در حوزه حفاظت، ساماندهی و معرفی است.

او با تأکید بر نقش آثار تاریخی در توسعه گردشگری افزود: معرفی هدفمند این‌گونه محوطه‌های تاریخی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش حضور گردشگران، رونق اقتصاد محلی و ارتقای جایگاه فرهنگی استان مرکزی باشد.

محمودی در پایان خاطرنشان کرد: شناسایی، حفاظت و معرفی میراث فرهنگی استان، از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره‌کل است و تخته سادات کرهرود می‌تواند به یکی از نقاط شاخص گردشگری فرهنگی استان مرکزی تبدیل شود.



انتهای پیام/