بازدید میدانی ناظران گردشگری از دفاتر خدمات مسافرتی اراک/ گامی در مسیر ارتقای کیفیت خدمات گردشگری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان امروز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵ از انجام بازدیدهای میدانی از دفاتر خدمات مسافرتی شهر اراک خبر داد و گفت: این بازدیدها با هدف ارزیابی وضعیت استقرار، امکانات، فضای فیزیکی و کیفیت خدمات قابل ارائه در دفاتر خدمات مسافرتی انجام شد.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی افزود: دفاتر خدمات مسافرتی بهعنوان یکی از مهمترین حلقههای ارتباطی صنعت گردشگری، نقش مؤثری در ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و مسافران دارند و بررسی مستمر وضعیت فعالیت آنها، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مراجعان را فراهم میکند.
او با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردها و ضوابط حرفهای در فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی اظهار کرد: این بازدیدها بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و در کنار نظارت، تلاش میشود با ارائه راهکارهای کارشناسی، زمینه رفع نواقص احتمالی و بهبود زیرساختها و امکانات این مراکز فراهم شود.
مرزبان در پایان خاطرنشان کرد: معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی از تمامی فعالان حوزه گردشگری حمایت میکند و ارتقای سطح خدمات دفاتر مسافرتی را از اولویتهای مهم در توسعه گردشگری استان میداند.
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