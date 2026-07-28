به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مشهدی امروز سه شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان خمین به ریاست وحید براتی‌زاده، فرماندار شهرستان و با حضور محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، میرزایی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، رمضانی دبیر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، بخشداران مرکزی و کمره و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل فرمانداری برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین افزود: در این نشست، پس از بررسی نیازها و اولویت‌های عمرانی و توسعه‌ای شهرستان، مبلغ ۴۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین به تصویب رسید که این میزان اعتبار نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

او با تأکید بر اهمیت این افزایش اعتبار تصریح کرد: تخصیص این منابع مالی، فرصت مناسبی برای تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی و حفاظتی شهرستان فراهم می‌کند و نقش مؤثری در صیانت از آثار تاریخی، توسعه گردشگری و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی خواهد داشت.

مشهدی خاطرنشان کرد: مرمت و حفاظت از بناها و اماکن تاریخی، ساماندهی دست‌کندهای تاریخی، توسعه و بهسازی زیرساخت‌های گردشگری، ساماندهی و نصب تابلوهای معرفی جاذبه‌های گردشگری و اجرای دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین در پایان ضمن قدردانی از حمایت فرماندار، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، ابراز امیدواری کرد با تخصیص به‌موقع اعتبارات و همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه حفظ هرچه بهتر میراث ارزشمند شهرستان و رونق گردشگری و صنایع‌دستی خمین بیش از پیش فراهم شود.

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