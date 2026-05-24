به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین تجلیل از روابطعمومیهای برتر البرز روز یکشنبه، سوم خردادماه با حضور جمعی از خانوادههای معظم شهدا، مدیران دستگاههای اجرایی، فعالان رسانهای و مسئولان استانی در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد.
این مراسم با هدف پاسداشت تلاشهای فعالان حوزه ارتباطات و روابطعمومی دستگاههای اجرایی استان و با محوریت معرفی و تقدیر از واحدهای برتر در عرصه اطلاعرسانی برگزار شد و طی آن از مجموعه روابطعمومیهای برتر استان البرز در حوزههای مختلف تقدیر به عمل آمد.
در حاشیه این مراسم، نادر زینالی با اشاره به جایگاه ساختاری روابطعمومی در نظام اداری، اظهارکرد: روابطعمومی در دستگاههای اجرایی بخشی از فرآیند حکمرانی و تصمیمسازی است که میتواند در شکلدهی به تصویر واقعی عملکرد دولت و افزایش شفافیت نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با تأکید بر رویکرد تحولی در حوزه ارتباطات سازمانی، افزود: در مجموعه میراث فرهنگی البرز تلاش شده است روابطعمومی از نقش واکنشی و خبری فاصله بگیرد و به یک سازوکار فعال در پایش افکار عمومی، شناسایی نیازهای مخاطبان و تبدیل ظرفیتهای بالقوه استان به فرصتهای بالفعل در حوزه گردشگری و سرمایهگذاری تبدیل شود.
این مسئول با بیان اینکه مدیریت افکار عمومی نیازمند روایت دقیق، مستمر و هدفمند است، گفت: اگر روایتگری در حوزه میراث فرهنگی بهدرستی انجام نشود، بخش مهمی از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی استان در سطح ملی ناشناخته باقی میماند؛ از اینرو تمرکز بر تولید محتوای حرفهای و مستند، یکی از محورهای اصلی فعالیتهای این ادارهکل است.
او همچنین با اشاره به نقش همافزایی بین دستگاهی و رسانهای تصریح کرد: پیشبرد اهداف حوزه میراث فرهنگی بدون شبکه ارتباطی مؤثر با رسانهها و مشارکت فعال آنها امکانپذیر نیست و هرچه این تعامل ساختارمندتر باشد، اثرگذاری فعالیتهای اطلاعرسانی نیز افزایش خواهد یافت.
در ادامه این مراسم، طاها طلایی، نیز با تأکید بر تحول جایگاه روابطعمومی در ساختارهای اداری، اظهار کرد: روابطعمومی امروز بهعنوان یک نهاد راهبردی در فرآیند تصمیمسازی، مدیریت افکار عمومی و شکلدهی به اعتماد اجتماعی ایفای نقش میکند.
مدیر روابطعمومی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با اشاره به اهمیت مستندسازی و روایتگری حرفهای در حوزه میراث فرهنگی گفت: یکی از رویکردهای جدی ما، بازنمایی صحیح و دقیق میراث فرهنگی و گردشگری استان در سطح ملی است؛ موضوعی که علاوه بر معرفی ظرفیتها میتواند در توسعه پایدار گردشگری و افزایش شناخت عمومی از استان البرز نقشآفرین باشد.
او در پایان بر ضرورت تقویت جایگاه روابطعمومیها در بدنه اجرایی استان تأکید کرد و گفت: اگر روابطعمومیها بهدرستی دیده و حمایت شوند، میتوانند به بازوی مؤثر مدیریت افکار عمومی و پل ارتباطی مطمئن میان مردم و دستگاههای اجرایی تبدیل شوند؛ موضوعی که در شرایط امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
انتهای پیام/
نظر شما