۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۰

تقدیر از روابط‌عمومی میراث فرهنگی البرز به‌عنوان دستگاه فعال در حوزه اطلاع‌رسانی

تقدیر از روابط‌عمومی میراث فرهنگی البرز به‌عنوان دستگاه فعال در حوزه اطلاع‌رسانی

روابط‌عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در آیین تجلیل از روابط عمومی‌های برتر استان به‌عنوان یکی از دستگاه‌های فعال و اثرگذار در حوزه اطلاع‌رسانی مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین تجلیل از روابط‌عمومی‌های برتر البرز روز یکشنبه، سوم خردادماه با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان رسانه‌ای و مسئولان استانی در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد.

این مراسم با هدف پاسداشت تلاش‌های فعالان حوزه ارتباطات و روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی استان و با محوریت معرفی و تقدیر از واحدهای برتر در عرصه اطلاع‌رسانی برگزار شد و طی آن از مجموعه روابط‌عمومی‌های برتر استان البرز در حوزه‌های مختلف تقدیر به عمل آمد.

در حاشیه این مراسم، نادر زینالی با اشاره به جایگاه ساختاری روابط‌عمومی در نظام اداری، اظهارکرد: روابط‌عمومی در دستگاه‌های اجرایی بخشی از فرآیند حکمرانی و تصمیم‌سازی است که می‌تواند در شکل‌دهی به تصویر واقعی عملکرد دولت و افزایش شفافیت نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با تأکید بر رویکرد تحولی در حوزه ارتباطات سازمانی، افزود: در مجموعه میراث فرهنگی البرز تلاش شده است روابط‌عمومی از نقش واکنشی و خبری فاصله بگیرد و به یک سازوکار فعال در پایش افکار عمومی، شناسایی نیازهای مخاطبان و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه استان به فرصت‌های بالفعل در حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

این مسئول با بیان اینکه مدیریت افکار عمومی نیازمند روایت دقیق، مستمر و هدفمند است، گفت: اگر روایت‌گری در حوزه میراث فرهنگی به‌درستی انجام نشود، بخش مهمی از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان در سطح ملی ناشناخته باقی می‌ماند؛ از این‌رو تمرکز بر تولید محتوای حرفه‌ای و مستند، یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های این اداره‌کل است.

او همچنین با اشاره به نقش هم‌افزایی بین دستگاهی و رسانه‌ای تصریح کرد: پیشبرد اهداف حوزه میراث فرهنگی بدون شبکه ارتباطی مؤثر با رسانه‌ها و مشارکت فعال آن‌ها امکان‌پذیر نیست و هرچه این تعامل ساختارمندتر باشد، اثرگذاری فعالیت‌های اطلاع‌رسانی نیز افزایش خواهد یافت.

در ادامه این مراسم، طاها طلایی، نیز با تأکید بر تحول جایگاه روابط‌عمومی در ساختارهای اداری، اظهار کرد: روابط‌عمومی امروز به‌عنوان یک نهاد راهبردی در فرآیند تصمیم‌سازی، مدیریت افکار عمومی و شکل‌دهی به اعتماد اجتماعی ایفای نقش می‌کند.

مدیر روابط‌عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با اشاره به اهمیت مستندسازی و روایت‌گری حرفه‌ای در حوزه میراث فرهنگی گفت: یکی از رویکردهای جدی ما، بازنمایی صحیح و دقیق میراث فرهنگی و گردشگری استان در سطح ملی است؛ موضوعی که علاوه بر معرفی ظرفیت‌ها می‌تواند در توسعه پایدار گردشگری و افزایش شناخت عمومی از استان البرز نقش‌آفرین باشد.

او در پایان بر ضرورت تقویت جایگاه روابط‌عمومی‌ها در بدنه اجرایی استان تأکید کرد و گفت: اگر روابط‌عمومی‌ها به‌درستی دیده و حمایت شوند، می‌توانند به بازوی مؤثر مدیریت افکار عمومی و پل ارتباطی مطمئن میان مردم و دستگاه‌های اجرایی تبدیل شوند؛ موضوعی که در شرایط امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405030300316
الناز دادمهر
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha