جشنواره آلبالو در لیلستان؛ احیای نقش روستاها در اقتصاد گردشگری کرج

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا خلج روز چهارشنبه، ۳۱ تیرماه در حاشیه نخستین جشنواره آلبالو که در روستای لیلستان واقع در جاده کرج- چالوس برگزار شد، اظهار کرد: روستاهای واقع در محور گردشگری کرج- چالوس، علاوه بر برخورداری از طبیعت ارزشمند، دارای ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی هستند که معرفی این ظرفیتها نیازمند برگزاری رویدادهایی متناسب با هویت هر منطقه است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج افزود: جشنوارههای محلی با محوریت محصولات کشاورزی میتوانند به عنوان پل ارتباطی میان گردشگران، تولیدکنندگان و جوامع محلی عمل کنند و زمینه رونق اقتصادی در مناطق روستایی را فراهم آورند.
او با اشاره به ویژگیهای روستای لیلستان بیان کرد: این روستا به دلیل برخورداری از طبیعت بکر، باغات سرسبز و تولید محصولات کشاورزی متنوع از جمله آلبالو، آلو و گیلاس، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد گردشگری روستایی شهرستان کرج دارد.
این مسئول توضیح داد: هدف از برگزاری این جشنواره تنها معرفی یک محصول کشاورزی نبود، بلکه تلاش شد تا بخشی از سبک زندگی روستایی، فرهنگ بومی، توانمندیهای مردم منطقه و ظرفیتهای اقتصادی این روستا در معرض دید گردشگران قرار گیرد.
خلج افزود: بسیاری از مسافران محور کرج- چالوس معمولا این مسیر را برای رسیدن به مقصد طی میکنند، در حالی که روستاهای این محور دارای جاذبههایی هستند که میتوانند تجربهای متفاوت از طبیعت، فرهنگ و زندگی محلی را برای گردشگران رقم بزنند.
او با اشاره به حضور فعال هنرمندان صنایع دستی در این جشنواره اظهار کرد: صنایع دستی بخشی جداییناپذیر از هویت فرهنگی مناطق روستایی است و حضور هنرمندان در چنین رویدادهایی علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، موجب آشنایی گردشگران با هنرهای اصیل ایرانی میشود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج ادامه داد: در نخستین جشنواره آلبالو لیلستان، آثار متنوعی از جمله گلیم، معرق، بافتنیهای سنتی، سفال و سرامیک، نقاشی روی سفال و تلفیق هنر سفال و گلیمبافی به نمایش گذاشته شد.
این مسئول بیان کرد: برگزاری این نمایشگاهها فرصتی ایجاد میکند تا ارتباط مستقیم میان هنرمندان و مخاطبان شکل بگیرد و ارزش اقتصادی و فرهنگی صنایع دستی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
خلج با بیان اینکه عرضه مستقیم محصولات باغی منطقه از دیگر بخشهای مهم این جشنواره بود، گفت: حضور کشاورزان و تولیدکنندگان محلی و عرضه محصولاتی مانند آلبالو، آلو و گیلاس، ضمن حمایت از اقتصاد روستا، نشان داد که گردشگری میتواند پیوندی مؤثر میان کشاورزی، فرهنگ و اقتصاد محلی ایجاد کند.
او تأکید کرد: ایجاد برندهای محلی برای روستاها یکی از مسیرهای توسعه گردشگری پایدار است و محصولاتی که ریشه در اقلیم و فرهنگ یک منطقه دارند، میتوانند به شناسه گردشگری آن منطقه تبدیل شوند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری روستایی تنها به معرفی مناظر طبیعی محدود نمیشود، بلکه معرفی غذاهای محلی، صنایع دستی، محصولات کشاورزی، آداب و رسوم و توانمندیهای مردم بومی نیز بخش مهمی از این فرآیند است.
خلج در پایان گفت: نخستین جشنواره آلبالو در لیلستان تجربهای تازه برای معرفی ظرفیتهای این روستا بود و امیدواریم با برنامهریزی دقیقتر، مشارکت بیشتر مردم محلی و حضور گستردهتر هنرمندان و فعالان گردشگری، این رویداد در سالهای آینده به یکی از برنامههای شاخص گردشگری شهرستان کرج تبدیل شود.
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