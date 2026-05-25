به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد مریدی روز یکشنبه 3 خرداد ماه 1405در این مراسم که با حضور مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، فرماندار و نخبگان محلی برگزار شد،با برشمردن پیشینه تاریخی زرقان میان زر و زره این شهر را فریاد رسای تمدن ایرانی خواند.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در آغاز سخنان خود به ریشه‌یابی نام زرقان پرداخت و گفت: از کدام زرقان بگویم؟ زر-کان که معدن طلاهای ناب انسانی است یا زره-گانکه مهد جوانمردان، اهل فتوت و زره‌پوشان معرفت بوده و هست؟ این سرزمین هم طلا در دل خود دارد و هم مردانی که در اخلاق و شجاعت بی‌نظیرند.

مریدی با قرائت ابیاتی از ملا محمد زرقانی معروف به نسیم زرقان، به پیشینه عرفانی این شهر اشاره کرد و افزود: چگونه می‌توان از تاریخ سخن گفت و از مفاخری چون میرزا علی زرقانی خوشنویس، حاج شیخ ابوالقاسم زرقانی فقیه بزرگ و عمادالدین عارف یاد نکرد؟ ریشه فتوت در این خاک است که ۴۰۰ سال است خیمه اهل‌بیت (ع) را در روزهای عزای سرور شهیدان مقتدرانه برافراشته نگه داشته‌اند؛ سنتی زیبا که ماندگاری آن به ثبت ملی رسیده است.

او وظیفه اصلی اداره جدید میراث‌فرهنگی را صیانت از شناسنامه‌های تاریخی منطقه دانست و تأکید کرد: امروز گرد هم آمدیم تا اداره‌ای را بگشاییم که بناست امانتدار شکوه بند امیر (شاهکار مهندسی آب)، کاروانسرای عباسی، مسجد جمعه، خانه حیدرعلی زرقانی و تمامی زیبایی‌های گسترده در این پهنه باشد. زرقان نیازی به جار زدن ندارد؛ آثارش خود فریادی بلند در ستایش زیبایی و تمدن هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با خطاب قرار دادن فرماندار و مردم زرقان، از اختصاص تسهیلات قابل‌توجه برای رونق گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و گفت: با تمام عشق و علاقه در کنار شما خواهیم بود از رئیس اداره میراث زرقان، می‌خواهم که در معرفی هنرمندان صنایع‌دستی برای استفاده از این تسهیلات هر چه سریعتر اقدام کند؛ همانگونه که در معرفی صنایع دستی بی‌نظیر این منطقه، از بوریابافی منحصربه‌فرد تا گلیم، گبه و قالی‌های دست‌باف هنرمندان زرقانی، از هیچ کوششی دریغ نکند.

مریدی در پایان از چهره‌های معاصر و متخصصین بومی همچون اساتید ملک‌زاده، نجفی، اسماعیلی، جهانگیرخان، روستایی و پورزرقان که ریشه در تخصص و فرهنگ این دیار دارند، تجلیل کرد.

راه‌اندازی نمایندگی در ورزقان یک ضرورت بود

غلامرضا یوسفی‌نژاد معاون توسعه مدیریت این اداره‌کل نیز در این جلسه گفت: مردم زرقان مردمی بافرهنگ، متمدن، هنرمند و مهمان‌نواز هستند با توجه به وجود آثار بسیار ارزشمند تاریخی و ضرورت ارائه خدمات شایسته به گردشگران در فضاهایی همچون پارک غدیر و تفرجگاه‌های زیبای شهرستان، راه‌اندازی این اداره یک ضرورت بود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اشاره به همکاری‌های بین‌دستگاهی افزود: با توافقی که با شهرداری زرقان صورت گرفت، ساختمان و فضای بسیار مناسب و در شأن اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زرقان توسط شهرداری به مدت دو سال در اختیار ما قرار گرفت وجود هنرمندان چیره دست و زبده زرقانی که از دیرباز با هنرهای دستی خود نام زرقان را زنده نگاه داشته‌اند، ایجاب می‌کرد که مرکزی برای ساماندهی و حمایت مستقیم از این عزیزان وجود داشته باشد.

یوسف نژاد خاطرنشان کرد: ما در تمامی شهرستان‌های استان تلاش داریم فضاهایی متناسب با شخصیت و شأن مردم فراهم کنیم با راه‌اندازی این اداره در زرقان، قطعاً شاهد برنامه‌های متنوع، برنامه‌ریزی‌های دقیق و پیشرفتی قابل ملاحظه در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواهیم بود تا این شهرستان به جایگاه واقعی خود در نقشه گردشگری کشور برسد.

