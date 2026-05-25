ثروت اصلی شهرستان زرقان حمایت مردم بافرهنگ شهرستان است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمدجواد حقشناس درتاریخ یکشنبه 3 خرداد 1405 در آیین افتتاح نمایندگی میراثفرهنگی در شهرستان زرقان، اظهار کرد: این اداره نوپا با حمایت مردم و مدیریت جهادی، مسیر شکوفایی را به سرعت طی خواهد کرد.
مشاور وزیر میراثفرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به گزارشهای ارائه شده در این مراسم افزود: اینکه زرقان در سال ۱۳۱۲ به عنوان شهر ثبت شده، نشان از قدمت و اصالت بالای آن دارد؛ چراکه در آن زمان تعداد شهرهایی که به این جایگاه رسیده بودند شاید به ۱۰۰ شهر در کل ایران هم نمیرسید. جای تأسف است که در تمام این سالها به این داشتههای گرانبها در حوزههای ادبیات، خوشنویسی و صنایعدستی پروبال کافی داده نشده بود.
حقشناس با تحلیل موقعیت جغرافیایی زرقان افزود: این شهرستان میان دو حوزه بزرگ تمدنی قرار گرفته است؛ در شمال، قلمرو هخامنشیان و در جنوب، حوزه ارزشمند زندیه. قرارگیری در میان این دو بخش، موقعیتی گرانسنگ و راهبردی به زرقان بخشیده است که باید از آن برای توسعه گردشگری بهره برد.
او با تمجید از اجرای گروه موسیقی جوان زرقان خاطرنشان کرد: وجود چند هزار هنرآموز موسیقی در این شهر و هنرمندی چیره دست جوانان، نشاندهنده عمق فرهنگی این دیار است اگرچه ساختمان نمایندگی توسط شهرداری تأمین شده و یک خیر محترم تجهیز آن را بر عهده گرفته است، اما من معتقدم مهمترین دارایی و ثروت همکاران من در این اداره، یکایک شما مردم هستید.
مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بخشی از سخنانش به وضعیت ساختاری وزارتخانه اشاره کرد و گفت: وزارتخانه ما از جهتی شبیه به زرقان است؛ ما از قدیمیترین نهادها اما از جوانترین وزارتخانههای کشوریم با قدمتی کمتر از ۱۰ سال و با وجود مأموریتهای گسترده، از تجهیزات و امکانات کافی دور ماندهایم. اما همت، ابتکار و عشق همکاران ما این خلاء را پر کرده است.
حق شناس با ستایش از عملکرد مدیریت فعلی استان فارس تصریح کرد: حضور مدیرکل میراثفرهنگی ، گردشگری و صنایعدستی استان فارس خونی تازه و پرتوان در کالبد میراثفرهنگی استان دمیده است.
انتهای پیام/
نظر شما