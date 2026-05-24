به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز ۳ خرداد ۱۴۰۵در این مراسم که با حضور محمدجواد حقشناس مشاور وزیر میراثفرهنگی، مدیرکل میراثفرهنگی فارس و جمعی از مسئولان استانی برگزار گردید، ابعاد مختلف این پروژه فناورانه در خدمت میراث فرهنگی تبیین شد.
مشاور وزیر میراثفرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در این مراسم با اشاره به ارزشهای جهانی بنای حافظیه گفت: این اثر نفیس، حاصل نگاه خلاق معمار مشهوری است که امروز به عنوان یکی از آثار ثبتشده ایران در فهرست جهانی مورد احترام است ومعماری حافظیه سرشار از رازها و شگفتیهایی است که شاید تاکنون کمتر به آن توجه شده باشد.
محمدجواد حقشناس افزود: این بازی فرصتی است تا بهویژه نسل نوجوان و جوان که با فضای دیجیتال مأنوس هستند، بهجای آنکه صرفاً یک بازدیدکننده ساده باشند که به ثبت چند عکس بسنده میکنند، به یک جستوجوگر بدل شوند. آنها در این مسیر با گوشههای پنهان هنر معماری، کاشیکاری، خوشنویسی، سنگتراشیهای الهامگرفته از هخامنشی و مفهوم باغ ایرانی آشنا میشوند و این تجربه آموزشی برای همیشه در خاطرشان خواهد ماند.
بهزاد مریدی مدیرکل میراثفرهنگی فارس نیز در این مراسم با تبریک سوم خردادماه، روز آزادی خرمشهر، این پروژه را یک افتخار در حوزه آموزش تعاملی دانست و افزود: امروز دنیای آموزش تغییر کرده است؛ هر آنچه از طریق “بازیوارسازی و در بستر موزهها شکل بگیرد، ماندگار خواهد بود.
بهزاد مریدی افزود: این بازی تعاملی که بر پایه دوستی و ارتباط با مخاطب طراحی شده، به بازدیدکنندگان کمک میکند تا جایجایِ حافظیه را، از کوچه رندان تا کوی عشاق، به نیکی و درستی بشناسند و این مجموعه را از زوایایی ببینند که پیش از این به تصویر کشیده نشده بود.
مدیر مجموعه فرهنگیتاریخی حافظیه نیز با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوریهای روز گفت: ما تجهیزات آیتی و امکانات نوین ارتباطی را به خدمت گرفتهایم تا معرفی بهتری از بناهای تاریخی ارائه دهیم. این بازیواره، اولین پروژه ما بر مبنای واقعیت افزوده و واقعیت مجازی است که با محوریت معماری بنا از نگاه آندره گدارتعریف شده است.
هاشم شایق افزود: ما پروژههای متعددی را در شیراز و اماکن فرهنگیتاریخی استارت زدهایم که حافظیه نقطه آغازین این مسیر است و امیدواریم با حمایتهای مستمر مسئولان، این پیوند میان تکنولوژی و میراث به سرانجام مطلوبی برسد.
