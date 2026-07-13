نمایش تنوع فرهنگی ایران در جشنواره سوغات اقوام ایرانی نظرآباد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، احسان بلالی، با اشاره به آغاز به کار جشنواره سوغات اقوام ایرانی و صنایعدستی در این شهرستان اظهار کرد: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری، گردشگری و اقتصادی استانهای مختلف کشور و با مشارکت ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز، همکاری فرمانداری، شهرداری نظرآباد و حضور هنرمندان و تولیدکنندگان از نقاط مختلف ایران برگزار شده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نظرآباد، افزود: در این جشنواره تلاش کردهایم فضایی فراهم شود تا مردم از نزدیک با فرهنگ، آداب و رسوم، هنرهای سنتی، سوغات، غذاهای محلی و سبک زندگی اقوام مختلف ایرانی آشنا شوند. ایران از تنوع فرهنگی بسیار ارزشمندی برخوردار است و چنین رویدادهایی میتواند زمینه شناخت هرچه بیشتر این ظرفیتها را برای شهروندان و گردشگران فراهم کند.
بلالی با بیان اینکه در این دوره از جشنواره ۴۴ غرفه برپا شده است، گفت: غرفهها شامل انواع صنایعدستی، سوغات محلی، شیرینیهای سنتی، غذاهای بومی، محصولات خانگی، آثار هنری و تولیدات اصیل استانهای مختلف کشور است و بازدیدکنندگان میتوانند علاوه بر آشنایی با فرهنگ مناطق مختلف، محصولات مورد نیاز خود را مستقیماً از تولیدکنندگان تهیه کنند.
این مسئول توضیح داد: هنرمندان و صنعتگران از استانهایی همچون کرمانشاه، یزد، گیلان، قم، البرز، مرکزی، اصفهان، تهران و تعدادی دیگر از استانهای کشور در این جشنواره حضور دارند و هر یک بخشی از فرهنگ، هنر و هویت بومی منطقه خود را به نمایش گذاشتهاند. این تنوع، جشنواره را به فرصتی ارزشمند برای معرفی جلوههای مختلف فرهنگ ایرانی تبدیل کرده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نظرآباد با اشاره به نقش صنایعدستی در حفظ هویت فرهنگی کشور تصریح کرد: صنایعدستی حاصل دانش، تجربه، ذوق و هنر نسلهای مختلف است و هر اثر روایتگر بخشی از تاریخ، فرهنگ و هویت مردم یک منطقه است. حمایت از این هنرها در واقع حمایت از میراث فرهنگی و هویت ملی کشور است.
او بیان کرد: یکی از اهداف مهم برگزاری این جشنواره، ایجاد فرصت فروش مستقیم برای هنرمندان و تولیدکنندگان است تا بدون حضور واسطهها بتوانند محصولات خود را عرضه کنند. این موضوع ضمن افزایش درآمد فعالان صنایعدستی، موجب تقویت انگیزه تولید، حفظ مشاغل سنتی و توسعه کسبوکارهای خرد و خانگی خواهد شد.
بلالی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از فعالان صنایعدستی را زنان، هنرمندان بومی و صاحبان مشاغل خانگی تشکیل میدهند و برگزاری چنین رویدادهایی میتواند نقش مؤثری در توانمندسازی اقتصادی این قشر، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصاد فرهنگمحور داشته باشد.
این مسئول با اشاره به اینکه غرفهداران تنها به عرضه محصولات اکتفا نکردهاند، گفت: بسیاری از شرکتکنندگان با ارائه بروشورها، بستههای فرهنگی و معرفی جاذبههای تاریخی، طبیعی و گردشگری استان خود تلاش میکنند ظرفیتهای کمتر شناختهشده مناطق مختلف کشور را نیز به بازدیدکنندگان معرفی کنند. این اقدام میتواند زمینه افزایش سفرهای داخلی و رونق صنعت گردشگری را فراهم کند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نظرآباد اظهار کرد: برگزاری این جشنواره فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان نظرآباد نیز به شمار میرود. خوشبختانه این شهرستان از قابلیتهای ارزشمندی در حوزه میراث فرهنگی، آثار تاریخی و جاذبههای گردشگری برخوردار است و میزبانی چنین رویدادهایی میتواند در معرفی هرچه بهتر این ظرفیتها نقش مؤثری داشته باشد.
او توضیح داد: علاوه بر آثار اقتصادی، برگزاری جشنوارههای فرهنگی موجب افزایش نشاط اجتماعی، تقویت تعاملات فرهنگی میان اقوام مختلف، ایجاد فضای مناسب برای حضور خانوادهها و آشنایی نسل جوان با هنرها و سنتهای اصیل ایرانی میشود و این موضوع از مهمترین دستاوردهای چنین برنامههایی است.
بلالی گفت: تلاش ما این است که با همکاری دستگاههای اجرایی و حمایت مسئولان، برگزاری جشنوارههای فرهنگی و صنایعدستی به صورت مستمر در شهرستان ادامه پیدا کند؛ زیرا این رویدادها علاوه بر حمایت از هنرمندان، به توسعه گردشگری، رونق اقتصاد محلی، معرفی توانمندیهای شهرستان و تقویت جایگاه نظرآباد در میان مقاصد فرهنگی استان البرز کمک خواهد کرد.
این مسئول در پایان از شهروندان و علاقهمندان دعوت کرد با حضور در جشنواره ضمن حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان صنایعدستی، با فرهنگ، آداب و رسوم، سوغات و هنرهای اصیل اقوام مختلف ایرانی آشنا شوند و گفت: این جشنواره از دهم تیرماه آغاز شده است و تا دهم مردادماه، همهروزه از ساعت ۱۶ تا ۲۴ در خیابان تهران، چهارراه پاسداران شهر نظرآباد پذیرای بازدیدکنندگان است و امیدواریم شاهد حضور گسترده مردم و خانوادهها در این رویداد فرهنگی باشیم.
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